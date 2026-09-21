Два месеца "гратис" преди да бъде дерегистрирана кола без "Гражданска отговорност"

Управляващите от „Прогресивна България“ (ПБ) предлагат промени в Закона за движение по пътищата (ЗДвП), с които да решат проблемите с шофьори, които остават без книжки и с дерегистрирани коли, тъй като е изтекла застраховката им „Гражданска отговорност“, за което обаче не са били уведомени.

През последната година подобни случаи зачестиха, след като от ЗДвП отпадна изискването МВР да уведомява собствениците за несключена застраховка. Тогава от вътрешното министерство спряха да уведомяват собствениците на коли за дерегистрация на автомобила, въпреки че такова изискване има и в Наредба № I- 45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркета, теглени от тях и изричната позиция на Върховния касационен съд е, че това задължение на МВР не е отпаднало, дъобщи "Лекс".

Макар регистрацията на колите да се подновява служебно след сключването на „Гражданска отговорност“, шофьорите, останали вече без книжка, трябва да водят дела, за да им бъде върнато свидетелството за управление, което изисква време и пари.

Сега от ПБ предлагат своеобразен гратисен период от два месеца, в който се предполага, че собствениците ще се сетят, че застраховката им е изтекла и ще я подновят. Той се въвежда в чл. 143, ал. 10 от ЗДвП, който в момента гласи, че „служебно се прекратява регистрацията на пътни превозни средства, за които е получено уведомление от Гаранционния фонд по чл. 574, ал. 11 от Кодекса за застраховането“. От ПБ предлагат той да гласи следното:

„Регистрацията на регистрирано пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от изтичането на договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите не изпълни задължението си да сключи нов действащ договор се прекратява служебно с отбелязване в Националния регистър на пътните превозни средства, когато е получено уведомление от Гаранционния фонд по чл. 574, ал. 11 от Кодекса за застраховането за това“.

В мотивите към законопроекта лаконично се казва, че промяната в чл. 143, ал.10 „се налага във връзка с констатираните случаи на затруднено прилагане на посочената норма“.

Аналогична промяна е предложена и в Кодекса за застраховането, според която Гаранционният фонд трябва да уведомява МВР, за да бъде прекратена регистрацията, когато в двумесечен срок от изтичането на договора, не е сключена нова застраховка. С това обаче не отпадат глобите за несключена „Гражданска отговорност“.

С друга промяна в закона от ПБ въвеждат на практика забрана на ТИР-овете да изпреварват на магистрали и скоростни пътища. Те предлагат на всички товарни автомобили с максимална маса над 12 тона да е разрешено да се движат само в дясната пътна лента, когато магистралата или скоростният път имат само две ленти за движение в една посока. Навлизането в останалите ленти ще е забранено, включително при изпреварване.

В мотивите към проекта се казва, че промяната се прави заради зачестилите катастрофи с жертви с изпреварващи камиони по магистралите, както и заради опасностите с трафика при изпреварване между ТИР-ове, които по принцип се движат с по-ниска скорост от леките автомобили.

Депутатите от ПБ предлагат и да се преустанови използването на т.нар. „доказателствени анализатори“ – стационарните тестове за алкохол. В момента законът предвижда, че полицаите не допускат водачи да продължат да шофират, ако откажат да бъдат изпратени за изследване с такъв тест, а предложението е това ограничение да отпадне, тъй като съдебната практика е противоречива за това кога действително е имало отказ от изследване.

С друга промяна в закона е предложено временно отнемане на книжката до 18 месеца като принудителна административна мярка при отказ от тест за алкохол и наркотици.

Управляващите електрически тротинетки пък ще бъдат глобявани с 20 евро, ако не носят у себе си документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност“.