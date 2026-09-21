Времето утре: Захлаждане, градусите падат още

През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна. По-значителна облачност ще има над южните и източните райони, докато над западните временно ще се изясни, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 11° и 16°, за София – около 12°.

Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17° и 22°, за София – около 17°.

Над Черноморието ще има значителна облачност и на места ще превалява дъжд. Сутринта ще духа умерен и временно силен вятър от север-северозапад, а в следобедните часове вятърът ще се ориентира от изток и ще е умерен. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Свързани статии Арктичен въздух нахлува и носи сняг в Източна Европа и на Балканите

Над планините ще има значителна облачност. Главно в Рило-Родопската област и Стара планина ще превалява дъжд, в местата над 2200 метра надморска височина и сняг. Ще продължи да духа силен, а по най-високите била и върхове и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.

През следващите два дни ще бъде хладно, с променлива облачност, все още на отделни места ще има слаби валежи. Вятърът ще отслабне до умерен. В сряда минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5° и 10°, по-високи по Черноморието, а максималните ще са между 17° и 22°, в четвъртък ще са с градус-два по-високи.