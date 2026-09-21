Калфин: Канада е естествен избор за ЕС, не очаквам реакция от САЩ

През последните години сме свидетели на пренареждане на международните отношения, включително на международните партньорства. Процесът до голяма степен беше ускорен и от политиката на американския президент Доналд Тръмп. Европа търси нови приятели, а Канада е един от естествените партньори, тъй като има същите, дори по-остри проблеми със САЩ. Ускори се и процесът по сключване на споразумения с Меркосур, Индия, Австралия. Това коментира Ивайло Калфин, бивш министър на външните работи и бивш вицепремиер, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Георги Месробович.

ЕС търси нови партньори, пазари и конфигурации в икономическите си отношения, а с Канада се стреми към по-близки връзки в областта на отбраната и сигурността, добави той. Но все пак отбеляза, че не бива да се създават свръхочаквания относно асоциираното членство на страната, тъй като е много спорно дали то въобще съществува.

Според някои анализатори чл. 207 от договора за ЕС позволява това, но досега не е имало такава форма на членство и е много вероятно да се наложи промяна на договора, а това е тежка процедура, която включва ратификация в националните парламенти, коментира Калфин.

„По-скоро си представям сближаване с Канада в рамките на сегашното законодателство до възможна степен, а асоциираното членство може би не е в най-близката перспектива.“

Калфин не очаква реакция от страна на САЩ заради желанието на Европа и Канада за по-задълбочено сътрудничество, тъй като няма нито повод, нито инструмент за ответен отговор. Той припомни, че ЕС и Канада имат споразумение за свободна търговия, което работи временно, като трябва да бъде ратифицирано от още десет страни. Но вече се вижда, че то създава повече възможности за съюза и за Отава.

Европа неизбежно трябва да търси повече партньорства с държави по света, тъй като в момента е силно обвързана със САЩ, оборотът в стоки и услуги между тях се измерва в трилиони. Търговският обмен е балансиран, но несигурността, която се създава с политиката на Вашингтон, налага да се търсят други възможности, счита Калфин.

Това беше и една от тезите в речта на Урсула Фон дер Лайен, която заяви, че Европа трябва да диверсифицира и да търси по-голяма предвидимост. Тя иска да развива и отношенията си с Вашингтон, но това е двустранен процес, който няма как да се случи в условията на несигурност и използване на митата като общо оръжие срещу всичко, изтъкна събеседникът.

„В Европа съществува голям натиск да се освободят повече възможности за инвестиции, включително като се довърши изграждането на общия капиталов пазар и се създадат повече условия средствата, които сега не се инвестират достатъчно активно, да допринасят повече за развитието на икономиката, включително в областта на новите технологии.“

Въпросът е какви механизми ще се изработят и тук вече има различни национални мнения. Фон дер Лайен спомена Пакета за мобилност, който ще облекчи мобилността на работната сила в Европа. Тя говори и за нова идея, свързана със създаване на корпорация в Европа, която да изкупува и складира редкоземни

Федерализация на ЕС теоретично е осъществима, но на практика няма очаквания да се случи в скоро време, тъй като това означава прехвърляне на повече решения на европейско равнище, коментира бившият външен министър.

Но в момента няма достатъчно връзка между гражданите и европейското равнище от гледна точка на демокрация и представителност, така че хората да разбират как влияят на вземането на решенията, изтъкна той. Освен това държавите все още държат да запазят важната си роля във вземането на решения.

„Ако има федерализация, това означава по-голям бюджет, по-голямо преразпределение на средства към европейския бюджет, повече ангажименти на ЕС да решава проблеми, но и по-малка национална автономия. В момента това едва ли е процес, който можем да очакваме да се развие.“

Крайнодесните и крайнолевите партии са против статуквото и използват различни елементи като миграцията, нестабилността и войните около Европа, несигурността на европейските граждани, но нямат алтернатива на случващото се, посочи Калфин и добави, че почти никоя от партиите, които се готвят да влязат във властта, не е заявила, че иска страната ѝ да излезе от ЕС.

Според него това не е добра политика и държавите, включително големите, ще имат по-малко възможности в несигурния свят извън съюза.

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