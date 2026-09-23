Украински бойни роботи подслушват руските войски и ги призовават да се предадат

Украинските разработчици оборудват военните роботи с микрофони и високоговорители, за да могат те да служат като мобилни шпиони срещу Русия, да призовават руските войници да се предадат и да общуват със свои съратници, които се нуждаят от помощ.

Украйна все по-често използва безпилотни наземни превозни средства за провеждане на атаки, транспортиране на оборудване, евакуиране на ранени войници и залагане на мини, докато операторите ги управляват дистанционно от защитени позиции, отдалечени от опасността.

Те се използват все по-често и за комуникация на фронтовата линия и събиране на разузнавателна информация.

Роботите в бързо разрастващата се флота на Украйна често са оборудвани с микрофони, които могат да се използват за откриване на руски войски и оръжейни системи в близост.

Все по-често роботите се оборудват и с високоговорители, чрез които могат да говорят с войниците, което позволява на украинците, намиращи се в разпръснати бойни позиции, да общуват и да молят за помощ, а дори и да се опитват да убедят руските войници да се откажат от борбата.

Украинският разработчик DevDroid наскоро започна да монтира на своите роботи високоговорители, които могат да възпроизвеждат както аудио на живо, така и предварително записано, защото понякога "трябва да кажем нещо на врага или може би на нашите войници", заяви пред Business Insider Олег Федоришин, директорът по научноизследователска и развойна дейност на компанията.

Руски войници са заснети да се предават на украински военни роботи, включително и на някои, произведени от DevDroid. Други украински компании, като Roboneers, също са споделили примери за свои роботи, излъчващи послания за капитулация към руските войници. Някои украински подразделения също твърдят, че успешно са възпроизвели аудиосъобщения, призоваващи руските войници да се предадат, чрез високоговорители, монтирани на безпилотни летателни апарати.

Федоришин каза, че високоговорителите позволяват също на украинските войници да искат боеприпаси или да предават важни актуализации за състоянието на своите съратници. Роботите, каза той, могат да служат като комуникационен мост, когато радиовръзката не е възможна. Инструменти като тези са били използвани за комуникация с обкръжени войници и ранени войници, които се евакуират.

Микрофоните са по-утвърдена функция, която DevDroid вгражда във всички свои безпилотни наземни превозни средства (UGV), каза Федоришин. Той заяви, че те са „много полезни“, тъй като превръщат наземните роботи в бойни средства, които могат както да слушат, така и да наблюдават врага, и предоставят на украинските подразделения по-добра оперативна информация, на която да основават действията си.

DevDroid твърди, че технологията ѝ предава аудиосигнал от вградените в робота микрофони обратно към оператора, като му осигурява „ценна представа за обстановката чрез слушане на околната среда около платформата“, което предоставя повече информация, отколкото биха могли да получат само от вградените камери. Камерите могат да наблюдават райони и да се използват за оценка на състоянието на ранен войник, но теренът, като например високата трева, може да повлияе на видимостта.

DevDroid твърди, че "околният звук може да разкрие движението на личен състав или превозни средства, както и друга дейност, която може да остане извън зрителното поле на камерите".

Този вид събиране на разузнавателна информация е нова роля за украинските наземни роботи. Боят се развива толкова бързо, че тактиките и оръжията могат да остареят в рамките на седмици, което налага постоянни актуализации. Украинската отбранителна промишленост постоянно добавя нови функции.

Украинските производители на оръжия като DevDroid работят в тясно сътрудничество с войниците и подразделенията,

за да гарантират, че системите са актуални. Федоришин заяви, че компанията поддържа чат за поддръжка 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, с всяко подразделение, което използва системите ѝ. Той каза, че подразделенията могат да поискат помощ в 3:30 сутринта и да получат отговор, включително дистанционно отстраняване на някои проблеми в рамките на минути.

Той заяви, че компанията може да проектира нова актуализация, да я тества с бригада и да я внедри във всички разгърнати системи в рамките на една седмица. Тя проектира оборудването си по начин, който позволява то да се актуализира възможно най-лесно, "като мобилните телефони или операционните системи".

В резултат на това войските получават роботи с подобрени способности за събиране на разузнавателна информация или способност да стрелят с оръжия като противотанкови гранатомети. Такива способности бяха добавени в отговор на исканията на войниците.

Украйна разширява своя парк от бойни роботи, като все повече прехвърля мисии, които преди се изпълняваха от хора, към машини. Киев, например, заяви, че иска логистиката на фронтовата линия да се извършва изцяло от роботи.

Западните съюзници увеличават капацитета си за наземни роботи в отговор на това, което наблюдават в конфликта в Украйна. Федоришин спомена, че тези превозни средства може да се окажат от съществено значение в бъдещи войни. Макар че модерните танкове и бронирани превозни средства предлагат по-голяма мощност, те са скъпи и подмяната им отнема повече време. За разлика от тях, роботите са „доста евтини“ и много по-лесни за производство.