Вашите сигнали: Смрад и плесен по продукти и продаден салам с годност до 2025 г.

В днешния обзор на постъпилите сигнали в платформата на Helpbook.info ще ви запознаем с нова доза такива към БАБХ.

Наш потребител изрази съмнение за ползване или замърсяване на хранителен продукт със химично средство.

"При първото отваряне на опаковката се отдели изключително силна, остра и задушлива миризма, наподобяваща ацетон или друг органичен разтворител. След внимателен оглед установих, че миризмата произхожда от вътрешната страна на опаковката, а не от самия хранителен продукт. Няма партиден номер върху опаковката. Към момента на отваряне продуктът беше в срок на годност, опаковката не беше нарушена и през целия период е съхранявана при нормални условия, без излагане на пряка слънчева светлина или високи температури. Опаковката не беше подута, нарушена или да е имало други признаци, които да подсказват проблем в съхранението на продукта". (Целият сигнал тук)

С рекордна разлика между срока на годност и датата на закупуване се сблъскал наш потребител закупувайки салам от магазин във Варна- същият е трябвало да бъде бракуван още в края на 2025 г. (Целият сигнал тук)

В магазин за вносни японски стоки бил закупен хранителен продукт в срок на годност, но при отварянето му лъснала неприятната истина- смрад и плесен. (Целият сигнал тук)

Изпратиха ни клип и снимки, подходящи за хора на диета, заради естеството си, на закупено пилешко месо категорично неподходящо за консумация. При опит за рекламация клиентът получил категоричен отказ да му се възстановят парите, придружен със съвет, че не знаели дали месото е седяло в хладилник у дома и че трябвало да се приготви веднага. (Целият сигнал тук)

А редно ли е в хранителен обект да бъдат допускани домашни любимци ще разберем скоро след компетентния отговор от БАБХ. (Целият сигнал тук)

Останалите сигнали могат да бъдат разгледани в платформата Helpbook.info, чрез която гражданите могат да подават сигнали до отговорните институции и да получават информация за предприетите действия.