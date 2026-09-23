Откриха мъртва 85-годишна жена след срутването на сграда във Виена

85-годишна жена, която беше в неизвестност след частичното срутване на жилищна сграда в центъра на Виена, е открита мъртва под отломките. При инцидента са пострадали още трима души.

57-годишна жена е получила тежки наранявания, а 60-годишен мъж и 88-годишна жена са пострадали леко.

Издирвателната операция е била изключително сложна заради нестабилното състояние на сградата. Спасителите многократно са прекъсвали работата си, за да бъдат укрепвани части от нея, които са създавали опасност от ново срутване.

В операцията са включени и полицейски кучета, които са помогнали за установяването на приблизителното местонахождение на изчезналата жена. Тялото ѝ впоследствие е извадено от екипи на Професионалната пожарна служба на Виена.

Предполага се, че жената е загинала още при самото срутване.

По информация на Евангелската църква жертвата е 85-годишната Инге Трох - математик, професор във Виенския технически университет и активен член на евангелската общност.

Причината за срутването все още се разследва от Виенската криминална служба. Говорителят на полицията Маркус Дитрих съобщи, че се води разследване по подозрение за създаване на обща опасност по непредпазливост.

В сградата от 31 август са се извършвали строителни дейности. Строителната полиция е разрешила надстрояването на мансарден етаж.

От институцията посочват, че отговорността за правилността на строителните планове и конструктивната документация е на упълномощените експерти. В конкретния случай документите са били потвърдени и от независим строителен инженер.

За изпълнението на самите дейности отговаря регистрираният ръководител на строежа. Според извършената от строителната полиция проверка документацията е била изрядна, пише БТА.