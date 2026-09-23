Ралица Асенова за разрушаването на плочата: След смъртта им светът става все по-мрачно и злокобно място

Ралица Асенова, майката на Николай Златков, публикува пост във Facebook, след като паметната плоча в памет на шестимата загинали от групата на Ивайло Калушев беше напълно разрушена от Слави Трифонов и съмишленици.

"Откакто тях ги няма, светът става все по-мрачно и злокобно място. Днес посегнаха и на паметната им плоча. Паметта им беше поругавана стотици пъти. Днес и това", пише Асенова в социалната мрежа.

"Но има светлина, която не може да бъде съборена нито угасена. Тя живее в спомена за тях. В добрината им. В обичта, която оставиха след себе си. И колкото по-тъмно става, толкова по-ярко светят те", допълва майката на Николай Златков.

Паметната плоча беше напълно разрушена от Трифонов и негови съмишленици. Тя беше поставена в знак на почит към шестимата загинали от групата на Ивайло Калушев – Николай Златков, Александър Макулев, Ивайло Калушев, Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев.

Плочата беше монтирана на разклона за хижа "Петрохан" на 8 април. Датата беше избрана два месеца след откриването на телата на Николай Златков, Александър Макулев и Ивайло Калушев в кемпер под "Околчица". Седмица преди това бяха открити телата на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев в хижа "Петрохан".

Паметният знак представляваше 600-килограмова морена и беше поставен от близките на загиналите.

Още тогава Ралица Асенова съобщи във Facebook, че близките нямат разрешение за поставянето на плочата и няма да искат такова от общината. Като причина тя посочи, че до този момент близките все още не са били допускани до хижата.

След разрушаването на плочата районът беше отцепен, а на място пристигнаха разследващи от Монтана. Там беше и Ралица Асенова, която по-рано определи случилото се не просто като вандалски акт, а като престъпление.

"Без думи. Да се бяха свързали с нас, след като не сме имали разрешение, без значение дали някакви глоби. Каквото и да е това, какво е. Това даже не е вандализъм. Това минава отвъд абсолютно всичко. Това е паметна плоча на 6 починали човека", заяви Асенова пред БНТ.

Тя призова прокуратурата да се самосезира.

"Мисля, че преживяхме 8 месеца непосилни неща. Това какво е? Моля прокуратурата да се самосезира. Ако наистина има обективност в тази държава, има някакъв закон", каза още майката на Николай Златков.

На мястото предстоят допълнителни огледи и пълното премахване на разрушената паметна плоча.