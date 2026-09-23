Според Иран заплахите на Тръмп за унищожение са пропаганда

Иран определи заплахата на Доналд Тръмп да унищожи страната като "пропаганда“ и предупреди, че всяко нападение от страна на САЩ може да предизвика "съкрушителни удари“ срещу Америка.

В речта си пред ООН във вторник Тръмп заяви, че е изправен пред избор: дали да сключи сделка с Иран и да им позволи да се възстановят, или да "унищожи Ислямската република“ с допълнителни удари и да ги "прати в ада“.

Тръмп също така обвини "фанатичния“ ирански режим в избиването на над 72 хиляди собствени граждани през тази година, като твърди, че 10 хиляди души наскоро са били убити заради участие в протести.

Отговорът на Иран

В изявление, разпространено от иранската телевизия Press TV, въоръжените сили на Иран предупредиха, че страната ще нанесе „още по-сурови, съкрушителни и непредвидими удари на агресорите“.

"Реториката на американския президент няма да промени изчисленията за съотношението на силите и никога няма да компенсира отслабените позиции на тази страна в зараждащия се световен ред или унизителните поражения на Америка във войната срещу Иран и [регионалния] Фронт на съпротивата“, се добавя в изявлението.

Въпреки това, след разменените от двете страни заплахи, Тръмп заяви, че е провел "много добра среща“ с иранските си колеги. Той отбеляза, че Иран може да избере "пътя към потенциално величие или към пълно унищожение“.

"В техен интерес е да сключат сделка“, каза Тръмп пред ООН, като добави: "Предстои ни още една среща с тях в близко бъдеще".

Подробности за проведените разговори не бяха оповестени веднага, но се очаква двете страни да са обсъждали продължаващата война с Иран и начините за нейното прекратяване, подобно на предишни дискусии между тях.

Среща с Арагчи

Иранският външен министър Абас Арагчи се срещна със специалните пратеници на Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в кулоарите на ключовия дипломатически форум на ООН.

Арагчи заяви, че исканията на Техеран включват "незабавно вдигане на (американската) морска блокада, бързо освобождаване на всички замразени ирански активи и прекратяване на войната на всички фронтове на съпротивата“, съобщи държавната информационна агенция IRIB.

Междувременно в сряда влизат в сила още по-строги американски санкции, целящи да парализират иранската авиация, след като Вашингтон се закани да „спре дейността“ на иранските авиокомпании и да накаже всеки, който поддържа търговски отношения с тях.

В първото си признание за възникнали затруднения иранските медии съобщиха късно във вторник, че полетите до столиците на Ирак и Оман ще бъдат отменени на следващия ден, но останалите маршрути няма да бъдат засегнати.