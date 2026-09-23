Раждаемостта в Гърция намалява, в някои области с над 50%

Ражданията в Гърция са намалели с над 50 на сто в някои от области на страната, съобщава електронното издание на гръцкия в. „Прото тема“. Според данни на Института за демографски изследвания и проучвания от 148 000 раждания в периода 1979 г. – 1980 г. през 2024 г. - 2025 г. ражданията са намалени до 67 000. В същото време средната възраст, на която жените раждат се е увеличила с шест години - от 26,2 години на 32,2 години.

Тенденцията на спад започва през 70-те години на миналия век и продължава и до момента.

Между 2009 г. и 2024 г. ражданията са намалели средно с 42 на сто като в шест области в страната спадът е още по-голям – над 50 на сто.

В края на 50-те години жените са раждали средно по две деца. Тридесет години по-късно вече се раждат средно по 1,5 деца.

Ако през 1979 – 1980 г. на 1000 жени са се падали по 2 200 деца, то през 2024 г.-2025 г. броят на децата е спаднал до 1240, се посочва още в публикацията./БТА