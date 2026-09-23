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Раждаемостта в Гърция намалява, в някои области с над 50%

Тенденцията на спад започва през 70-те години на миналия век

23.09.2026 | 03:30 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Ражданията в Гърция са намалели с над 50 на сто в някои от области на страната, съобщава електронното издание на гръцкия в. „Прото тема“. Според данни на Института за демографски изследвания и проучвания от 148 000 раждания в периода 1979 г. – 1980 г. през 2024 г. - 2025 г. ражданията са намалени до 67 000. В същото време средната възраст, на която жените раждат се е увеличила с шест години - от 26,2 години на 32,2 години. 

Тенденцията на спад започва през 70-те години на миналия век и продължава и до момента. 

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Между 2009 г. и 2024 г. ражданията са намалели средно с 42 на сто като в шест области в страната спадът е още по-голям – над 50 на сто. 

В края на 50-те години жените са раждали средно по две деца. Тридесет години по-късно вече се раждат средно по 1,5 деца. 

Ако през 1979 – 1980 г. на 1000 жени са се падали по 2 200  деца, то през 2024 г.-2025 г. броят на децата е спаднал до 1240, се посочва още в публикацията./БТА 

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