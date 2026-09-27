Димитров: За България вече не трябва да се говори като за евтина дестинация

За България вече не трябва да се говори като за евтина дестинация, а като за такава, която предлага най-доброто съотношение цена-качество, каза във Варна министърът на туризма Илин Димитров при учредяването на новата Асоциация на висшите училища, изучаващи туризъм. Той изтъкна, че създаването на новата организация, която получава подкрепата на 17 ректори, е навръх 27 септември - Деня на международния туризъм.

Асоциацията обединява университетите, които имат желание да развият по-качествен продукт и да работят за развитието на този сектор, посочи Димитров. Той уточни, че на първо време организацията е в национален мащаб, догодина за членове ще бъдат привлечени университети от Балканите, а след това – от цяла Европа. Амбицията е в края на 2029 г. асоциацията да стане световна, като за това ще получим и подкрепата на Световната организация по туризъм към ООН, допълни министърът, цитиран от БТА.

Той уточни, че организацията ще помага за трансфер на нови знания, на въвеждане на нови методи на работа в туризма, създаването на мрежи, на култура, фокусирана върху качеството на продукта, а не само върху количеството. Седалището на организацията ще бъде във Варна, което отново поставя България на картата на световния туризъм, каза Димитров.

В рамките на асоциацията ще бъде създадена и Национална обсерватория за проучвания и изследвания в сферата на туризма. По думите на министъра това ще бъде инструмент, чрез който управлението на сектора ще премине на прагматична основа. Чрез проучванията ще отпаднат всякакви спорове скъпо ли е, евтино ли е, качествено ли е, или не, обясни Димитров. Той каза, че вече ще се работи не с емоции, а с конкретни данни за всяко нещо, което се случва в сектора. Всеки обект, който подлежи на категоризация, ще има QR код, чрез който посетителите ще могат да казват своето мнение, допълни министърът. По думите му ще има възможност да се събират и данни от платежните системи, ще се получава информация от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт. Обсерваторията ще помогне да се измерват процесите в туризма, а това ще води и до подобрението им, изтъкна министърът, като подчерта, че първият доклад, подготвен чрез Обсерваторията, ще бъде всъщност точна диагноза на българския туризъм. Тъй като доклади ще се подготвят периодично, всеки следващ ще дава ясна представа за развитието на бранша, каза още Димитров. Той допълни, че обобщенията ще се правят на ниво дестинация, а не отделни обекти, като кметовете, ако имат желание, също ще могат да получават справки какво се случва в конкретния регион, от какво са недоволни туристите, какво трябва да се промени.