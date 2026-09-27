18 държави от ЕС договориха общ план при внезапен миграционен натиск

Вътрешните министри на 18 държави от Европейския съюз са постигнали споразумение за общ план за действие при внезапен и мащабен миграционен натиск по външните граници на ЕС, съобщава германският вестник "Билд", цитиран от БГНЕС.

Договореността е постигната на среща в Мюнхен, а инициативата за разработването на новия кризисен механизъм е на германския вътрешен министър Александър Добриндт.

До действията се стига след миграционната криза в испанския анклав Сеута в края на юли 2026 г., когато десетки хиляди нелегални мигранти са преминали едновременно от Мароко на територията на ЕС.

Три основни мерки

Планът, договорен на срещата в хотел "Байеришер Хоф", включва три основни направления.

Първото предвижда създаването на единни правила за целия Европейски съюз, чрез които ясно да се определя и документира кога миграционният натиск по външна граница представлява извънредна ситуация.

Втората мярка е създаването на специален механизъм, който при официално признаване на миграционна криза да позволява бързото експулсиране на мигранти.

Третата предвижда ускорено разполагане на сили на европейската агенция за гранична и брегова охрана "Фронтекс".

Планира се в рамките на агенцията да бъде създадено специализирано звено за бързо реагиране, което да може да бъде изпратено в засегната държава в рамките на 24 часа.

Испания не е участвала в преговорите

Според "Билд" прилагането на превантивни мерки се усложнява от позицията на Испания.

Въпреки че именно страната беше най-силно засегната от миграционната криза в Сеута през лятото, нейни представители не са участвали в преговорите в Мюнхен.

По информация на изданието испанските министри на вътрешните работи и миграцията по-рано не са участвали и в извънредните изслушвания по темата в Европейския парламент.

"Билд" съобщава още за недоволство в Брюксел заради нежеланието на Мадрид да поиска общоевропейска помощ за охраната на външните граници на ЕС.