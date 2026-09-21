ЕС осъжда незаконното организиране на така наречените "избори" в Русия

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас призова Русия да зачита международно признатите граници и суверенитета на Украйна. Изявлението на Калас идва по повод изборите за Държавна дума на Русия, проведени между 18-20 септември.

От името на ЕС Калас каза, че тези избори показаха продължаващата и задълбочаваща се ерозия на демокрацията в Русия в условията на все по-авторитарна политическа среда.

“Липсата на равни условия за участие в изборите беше допълнително утежнена от войната на Русия срещу Украйна и продължаващата незаконна окупация на украински територии”, допълва Калас.

“Руските власти продължиха да засилват постоянните и институционализирани вътрешни и задгранични репресии, за да попречат на демократични опозиционни сили да оспорят статуквото. Решението да не се допуснат кандидати от партията "Яблоко" до участие допълнително ограничи избора на руските гласоподаватели, като изключи от изборния процес една от последните останали опозиционни сили и единствената партия с антивоенна платформа”, казва дипломатът.

Калас добавя, че в навечерието на изборите независими анализатори са съобщили за злоупотреба с административни и съдебни средства за отстраняване на всички противници на войната.

“ЕС ще продължи да подкрепя дейността на руските организации на гражданското общество, защитниците на правата на човека и независимите медии”, допълва Калас.

ЕС осъжда изборите

ЕС осъжда незаконното организиране на така наречените "избори" от страна на Руската федерация във временно окупираните територии на Украйна - в Крим и Севастопол, както и в части от областите на Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон. Тези т. нар. "избори" представляват поредното грубо нарушение от страна на Русия на международното право, включително на Устава на ООН, както и на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна, пише в изявлението.

ЕС призовава Русия да зачита международно признатите граници и суверенитета на Украйна, и отново заявява, че не признава и никога няма да признае нито произвеждането на тези т. нар. "избори" във временно окупираните територии на Украйна, нито техните резултати.

“Участвалите в организирането на тези фиктивни избори или кандидатиралите се на тях във временно окупираните територии на Украйна, както и отговорните за засягането на възможността за произвеждане на свободни и честни избори в самата Русия, ще бъдат подложени на санкции”, казва още Калас.

“ЕС потвърждава своята непоколебима подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници. Русия трябва да прекрати незаконната си война срещу Украйна, да се съгласи на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и незабавно, напълно и безусловно да изтегли военните си сили и техника от цялата територия на Украйна”, завършва изявлението. / БТА