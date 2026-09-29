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Случаите на ебола в Конго надхвърлиха 8000

Броят на загиналите е 3901

29.09.2026 | 01:30 ч. 0
Reuters

Reuters

Броят на потвърдените случаи на ебола в Демократична република Конго надхвърли 8000 за първи път от началото на настоящата епидемия в страната, сочат правителствени данни от понеделник, цитирани от Ройтерс.

Последиците от епидемичния взрив продължават да се задълбочават. По данни от последния доклад на Института за обществено здраве заразените вече са 8067, а броят на жертвите е достигнал 3901.

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Причиненият от щама "Бундибугио“ на вируса Ебола взрив се превърна в най-мащабната и смъртоносна епидемия в историята на Конго, надминавайки тази от 2018–2020 гдона.

По смъртност и мащаб тя отстъпва единствено на епидемията, обхванала Западна Африка през 2014-2016 г. Тогава повече от 28 600 души бяха заразени, а над 11 000 загубиха живота си в Гвинея, Либерия и Сиера Леоне.

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Тагове:

ебола ДР Конго Бундибугио заразени смъртни случаи епидемия
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