Тръмп се подигра на медиите в Белия дом: Пресзалата да стане басейн

Президентът Доналд Тръмп продължава да иронизира водещите медии и намекна, че може да се отърве от пресгрупата на Белия дом и да я замени с плувен басейн.

Напоследък президентът явно показва недоверието си към пресата на ново ниво като забранява достъпа до Белия дом на медии като MSNBC, CNN и Politico и трите от които се опитват да си върнат достъпа по съдебен път.

Сега Тръмп използва платформата Truth Social, за да предложи пресгрупата на Белия дом да претърпи една доста по-буквална промяна в бъдеще.

Той публикува колаж, показващ настоящата зала за пресконференции в Белия дом до снимка на луксозен плувен басейн.

Снимката на залата за пресконференции беше придружена от надписа "Фалшиви новини“ (Fake News), докато тази на басейна беше обозначена като "Басейнът на FDR“ (FDR Pool).

Помещението беше тясно и заето предимно от въпросния плувен басейн, наречен на името на бившия президент Франклин Делано Рузвелт, както и от множеството предпочитани от Тръмп златни елементи в интериора.

Тръмп често използва изкуствен интелект и програмата "Фотошоп“, за да представя както реални, така и въображаеми идеи за мащабното обновяване на Белия дом и Вашингтон.

Тръмп и медиите

Миналия петък президентът забрани достъпа на въпросните медии, като в остър коментар в социалните мрежи ги обвини в разпространение на "фалшиви новини“. Твърди се, че малко преди обявяването на забраната неговата сътрудничка Натали Харп му е показала поредица от критични материали, публикувани от тези медии.

Въпреки това, в четвъртък, след като влезе в сила съдебното решение, позволяващо повторен достъп, акредитацията на репортер от Politico беше отнета. Медията съобщи, че акредитацията на репортер от MS NOW също е била отнета и на него му е бил отказан достъп.

Трите медии заведоха дело срещу администрацията на Тръмп в понеделник и процесът се разви изключително бързо.

В знак на солидарност с медиите, на които беше отказан достъп, големи телевизионни мрежи като Fox News, NBC, CBS и ABC, известни като телевизионен пул, отговарящ за отразяването на президентските събития на ротационен принцип - отказаха да отразяват дейността на президента.

Смяташе се, че в четвъртък Белият дом е променил позицията си относно забраната за медиите, като е разрешил на репортерите да се върнат, след като първоначално не ги е допуснал преди срещата на върха между Си Дзинпин и Доналд Тръмп.

"На CNN беше разрешено да се върне в Белия дом в четвъртък по обяд“, написа водещата Кейтлан Колинс в социалната мрежа X след случилото се.

Това стана, след като рано сутринта в четвъртък федералният съдия Тимъти Кели издаде временна заповед, с която на практика задължи администрацията на Тръмп да възстанови достъпа на Politico, CNN и MS NOW - медии, на които президентът беше наложил забрана миналия петък.

Вдигането на забраната обаче изглежда продължи само няколко часа, тъй като CNN обяви налагането на забрана спрямо самата медия в ефир, точно когато започваха събитията в Белия дом.

"Преди броени минути на CNN беше отказан достъп за отразяване на пристигането на гостите за официалната вечеря, давана от президента Тръмп в чест на Си Дзинпин“, потвърди Ерин Бърнет.

Информационното затъмнение попречи на широкото отразяване на срещите, като повечето телевизионни канали не излъчиха събитията на живо.

Нови медийни платформи като Real America's Voice - канал, симпатизиращ на движението MAGA запълниха празнината чрез излъчвания в YouTube.

Поради забраната за CNN и MS Now, шатрите за излъчване, които те използваха на територията на Белия дом, сега са празни и с изгасени светлини, а кореспондентите предпочитат да правят включвания на живо от улиците пред президентската резиденция.

Не е ясно кога Белият дом официално ще възстанови акредитациите на въпросните медии.