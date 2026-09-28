Цените на дизела достигнаха нов рекорд и във Великобритания

Цените на дизела във Великобритания достигнаха рекорд от 1,99 британски лири (2,32 евро) за литър, сочат данни на автомобилната организация Ар Ей Си (RAC), цитирани от Би Би Си.

Цените на бензина също продължават да се покачват, като в момента един литър струва 1,7413 бр. лири (2,03 евро).

През последните седем месеца войната в Иран сериозно наруши производството и транспорта на петрол на едро в целия регион, което доведе до скок в цените на горивата.

Цените на дизела са навлезли в "неизследвана територия" и служат като напомняне за това "колко уязвима е Великобритания спрямо събития, които се случват далеч от нея", посочи Ар Ей Си.

Цената на дизела вече е нараснала с 59 пенса на литър или с почти 40 процента, откакто в края на февруари избухна конфликтът между САЩ и Иран. Предишният рекорд от 1,9909 пенса бе поставен през юни 2022 година.

Това повишение означава, че цената за пълен резервоар на един средностатистически семеен автомобил с дизел вече е 110 лири, което е с 31 лири повече, отколкото в началото на конфликта.

Цените на бензина в момента са с 41 пенса на литър по-високи, отколкото в началото на конфликта, но все още са значително по-ниски от пика, достигнат през 2022 г.

(БТА)