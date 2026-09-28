Украинската операция "Вивалди“ освободи още три населени места

Украинските сили под командването на 3-ти армейски корпус са освободили още три села в северната част на Донецка област в рамките на продължаващата операция "Вивалди“, съобщи командирът на корпуса, бригаден генерал Андрий Билецки.
Освободени са селата Ридкодуб, Нове и Катеринивка, а над Карпивка и Новомихайливка е възстановен пълен украински контрол.
Най-новата официална информация за настъпателната операция, която през по-голямата част от времето се провежда при строги мерки за оперативна сигурност, отчита 51 квадратни километра новоосвободена територия, с което общият размер на официално върнатата под украински контрол площ достига 176 квадратни километра.
Според Билецки, в рамките на този етап, определян като "трети сезон“ на операция "Вивалди“, руските сили са понесли загуби от над 2000 души, а повече от 250 руски войници са били пленени.
"Представата от филмите, че "руснаците не се предават", на практика се превърна в масово предаване на цели подразделения, включително офицери, пилоти и артилеристи. Надяваме се в близко бъдеще да ги разменим за украински войници, които в момента са в плен“, заяви генералът.
За настъпателната операция на корпуса в района на Лиман (в северната част на Донецка област), наречена "Вивалди“, беше съобщено публично едва на 15 септември, въпреки че руските провоенни канали в Telegram и независимите изследователи, използващи разузнаване от открити източници (OSINT) в социалните мрежи, следяха украинските атаки в района още от края на пролетта на 2026 година.
За операцията по освобождаването съобщи и украинският президент в социалната мрежа.
"Окупаторите продължават да бъдат ликвидирани, а поставените цели - изпълнявани. Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна Михайло Драпатий представи доклад днес. Като цяло, през тази седмица, във всички сектори на активни бойни действия на фронта, нашите подразделения са неутрализирали 10 660 руски военнослужещи (убити и ранени). Всяка такава загуба на руската страна е потвърдена с видеодоказателства.
Най-ожесточени боеве се водят в направленията Покровск, Костянтиновка и Лиман. Бойни задачи се изпълняват и в Запорожка, Харковска и Сумска област. Въз основа на резултатите от седмицата, специално признание заслужават воините от Трети армейски корпус и от 68-ма отделна аеромобилна бригада "Олекса Довбуш“ към 8-ми корпус на Десантно-щурмовите войски на Въоръжените сили на Украйна. Благодаря на всички за резултатите, воини! Всяка такава седмица на фронта, която се превръща в наша – украинска – по отношение на общата ситуация, възпрепятства Русия да предприеме по-мащабни настъпателни действия срещу Украйна", написа Зеленски в Х.
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There are important results from our troops in the Lyman sector of the Donetsk region as part of Operation Vivaldi, as well as from the Airborne Assault Forces grouping as part of another one of our active defense operations. The occupiers continue to be eliminated, and the designated objectives are being achieved. Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Mykhailo Drapatyi delivered a report today. Overall, this week, across all sectors of active combat operations on the front, our units neutralized 10,660 Russian troops killed and wounded. And every such Russian loss is confirmed by video evidence. The most intense fighting is taking place in the Pokrovsk, Kostiantynivka, and Lyman sectors. Missions are also being carried out in the Zaporizhzhia, Kharkiv, and Sumy regions. Based on this week’s results, the warriors of the Third Army Corps and the 68th Separate Oleksa Dovbush Airmobile Brigade of the 8th Corps of the Airborne Assault Forces of the Armed Forces of Ukraine deserve special recognition. Thank you all for the results, warriors! Every such week on the front that becomes ours – Ukrainian – in terms of the overall situation prevents Russia from mounting greater offensive activity against Ukraine. The Commander-in-Chief and I also determined our next active steps. Glory to Ukraine!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 27, 2026