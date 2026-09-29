Столовата на Държавната дума в Москва е престанала да предлага "Пиле по киевски“ под това име, като го е заменила в менюто с ястие, наречено "Котлет с масло“. За промяната съобщи журналистът Александър Юнашев в своя канал в Telegram.

На снимка, публикувана от Юнашев, се вижда, че цената на котлета с пълнеж от масло е 270 рубли (около 3,20 долара). В московската верига ресторанти "Брусника“ подобно ястие, което там все още се нарича "Пиле по киевски“, струва 435 рубли (приблизително 5,15 долара).

В Telegram канала "The Agency“ се отбелязва, че това не е първият случай, в който ястието "Пиле по киевски“ се преименува в столовете на руски държавни институции.

Още преди началото на пълномащабната война журналистът от The New York Times Иван Нечепуренко съобщи, че в столовата на руското външно министерство се е предлагало ястие с името "Пиле по кримски“ вместо "Пиле по киевски“.

След началото на пълномащабната война някои публично достъпни кафенета и ресторанти в Русия също промениха наименованието на "Пиле по киевски“ в менютата си.