Мерц: Русия не проявява интерес към сериозни мирни преговори

Германският канцлер Фридрих Мерц направи коментар по повод срещата между министър на външните работи Йохан Вадефул и руския му колега Сергей Лавров. Според германския лидер тази среща е поредното доказателство, че Русия не проявява интерес към сериозни мирни преговори за Украйна.

"Полагаме много интензивни дипломатически усилия", каза германският канцлер, цитиран от Франс прес.

Мерц спомена изненадващата среща между Йохан Вадефул и Сергей Лавров преди речта на руския външен министър от трибуната на Общото събрание на ООН. Това беше първата среща между Берлин и Москва от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. Оттогава Германия е основният военен поддръжник на Киев, отбелязва AFP.

"Но явно по-нататъшната оценка на срещата от руска страна е показала, че понастоящем Русия изобщо не проявява интерес към сериозни преговори", посочи Мерц по време на пресконференция с президента на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев.

След срещата с германския си колега Сергей Лавров произнесе остра реч от трибуната на ООН, в която обвини Европа, че се противопоставя на мира в Украйна и обеща, че Москва ще изпълни военните си цели в Украйна "независимо от обстоятелствата".

"В крайна сметка нямаше никаква промяна, а вместо това присмех от руска страна", отбеляза, от своя страна, германският министър на отбраната Борис Писториус.

"Можем само още веднъж да призовем руското правителство да седне на масата за преговори и да води сериозни разговори, за да се сложи край на тази война", допълни Фридрих Мерц.

Той обеща също, че "ще бъдат положени всички усилия, за да продължим да помагаме на Украйна, а Русия ще трябва да плати цената, ако продължи войната".

Токаев похвали Путин

Въпреки изказването на германския канцлер, Токаев похвали руския си колега Владимир Путин, като го нарече "изключителен държавник" и същевременно настоя за "спазването на принципа на териториалната цялост на всички държави".

Москва отново бомбардира Киев вчера, при което загина най-малко един човек, а няколко души бяха ранени, съобщиха власти.

Същия ден специалният пратеник на руския президент Кирил Дмитриев се срещна с американски представители във Вашингтон, за да "бъдат продължени конструктивните дискусии за мирно разрешаване на конфликта между Русия и Украйна", посочи представител на Белия дом. / БТА