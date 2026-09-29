Как британците накараха германските генерали сами да разкрият военните тайни на нацистка Германия?

В луксозното имение Трент Парк пленените германски генерали свободно обсъждаха хода на войната – без да подозират, че британците подслушват и записват всяка тяхна дума. По време на Втората световна война Обединеното кралство проведе разузнавателна операция, основана на една противоречаща на интуицията идея: че затворниците разкриват повече и различна информация, когато разговарят със свои съкилийници, отколкото със специализирани разпитващи.

Британците изпробваха тази теория в "Трент Парк" – обширно британско имение на север от Лондон. Имението беше превърнато в нещо като затвор за пленени висши германски офицери, които бяха настанени заедно в относителен лукс. Позволявайки им да ядат, пият, разхождат се из имението и общуват свободно, "Трент Парк" създаваше илюзията за свобода и уединение за елита на германското върховно командване, пише за TNI адвокатът Харисън Кас.

Това, което не беше съобщено на тези германски офицери, беше, че британците подслушваха всяка тяхна дума. Стаите в цялото имение бяха оборудвани със скрити микрофони, а разузнавачи, владеещи немски език, следяха и записваха личните разговори, които редовно се провеждаха между пленените висши германски офицери. Информацията, разкрита чрез тези неформални разговори, даде ценна представа за германската гледна точка относно войната и нейното провеждане.

С какво "Трент Парк" се различаваше от другите британски лагери за военнопленници

Британците започнаха да използват Трент Парк като лагер за военнопленници за свалени пилоти от Луфтвафе по време и след Битката за Британия през 1940 г., но практиката да се задържат там високопоставени офицери започна едва през май 1942 г.; около 100 офицери, предимно генерали и няколко полковници, бяха „гости“ в лагера преди закриването му през 1945 г. Затворниците в Трент Парк бяха третирани донякъде луксозно, докато други, по-скромни британски съоръжения се занимаваха с германски военнопленници с по-нисък ранг.

Британците осъзнаха, че традиционните методи за разпит на пленени германски офицери имат ограничения. Затворниците знаеха, че са разпитвани и записвани. Обучените офицери можеха да лъжат, да дават частична истина или изцяло да укриват информация. Въпреки че Женевските конвенции бяха широко нарушавани в голяма част от света по време на Втората световна война, те като цяло се спазваха между нацистка Германия и западните съюзници и предвиждаха, че всичко, което пленен офицер е длъжен да предостави на своите пленници, е името, званието и серийният му номер. Разпитващите, които искаха да научат повече, трябваше да бъдат изобретателни в начините си да я извлекат; трябваше да знаят какво да питат и как, както и дали да се доверят на предоставената им информация.

Осъзнавайки разузнавателната стойност на офицерите, Лондон положи големи усилия да създаде впечатлението, че германските офицери са под специална защита и се ползват с особено отношение, както и че са изолирани сред своите хора, което ги подтикваше да свалят гарда си при споделянето на секретна информация. На този на пръв поглед непринуден фон германските офицери бяха далеч по-открити помежду си, отколкото с разпитващите ги, като обсъждаха текущи битки, командири, оръжия и дори германската политика. Те дебатираха и спореха, предлагайки нюансирани разкази за всичко, което случайно обсъждаха. Разбира се, висшите офицери притежаваха огромно количество институционални знания, простиращи се далеч отвъд непосредствените им команди.

За да записват разкритата информация, британците насадиха скрити микрофони из цялото имение. Слушателният персонал следеше разговорите и изготвяше стенограми за разузнавателен анализ. Британците се научиха да разчитат на емигранти и бежанци, владеещи немски език, които не само разбираха немския, но и военната терминология, регионалните акценти и културните препратки. Операцията доведе до записването на хиляди разговори. Използваната технология беше проста в сравнение със съвременните SIGINT, но те бяха далеч пред времето си; никоя друга нация по време на войната не успя да създаде толкова усъвършенствана програма за събиране на разузнавателна информация за пленените си врагове.

След войната британците скриха информацията, свързана с операцията по събиране на разузнавателни данни в "Трент Парк". Те никога не разкриха на пленените офицери, че разговорите им са били записвани, и разсекретиха програмата едва през 1996 г., дълго след като пленниците бяха починали. По същата причина съюзниците никога не успяха да разкрият информацията, събрана от програмата, по време на следвоенните процеси срещу високопоставени нацисти. Но това не означаваше, че информацията никога не можеше да бъде използвана.

Конкретната разузнавателна информация, събрана от "Трент Парк", като цяло не беше полезна на бойното поле; в рамките на дни или седмици след пленяването им познанията на офицерите за бойното поле вече бяха остарели. Вместо това британците следяха по-широките стратегически развития, включително по-общите военни планове на нацистите и стремежа им към нови технологии – така нареченото wunderwaffe, използвано през втората половина на войната, за да се предотврати германското поражение.

В тези области британците научиха много. След като британците пленяваха генерал Вилхелм Ритер фон Тома в Северна Африка, те го задържаха в "Трент Парк", където той свободно обсъждаше германското ракетно развитие с колегата си военнопленник генерал Лудвиг Крювел. Незнаейки, че британците го подслушват, фон Тома описа ракетната програма в Пеенемюнде, предоставяйки на британското разузнаване ценна информация за страшната "бъз бомба" V-1 и ракетата V-2. Впоследствие Бомбардировъчното командване на Кралските въздушни сили (RAF) проучи и атакува обекта, където се разработваше програмата V-2, като по този начин попречи на усилията на Германия да нанесе удари срещу Обединеното кралство с тези оръжия.

Най-мрачната разузнавателна информация, събрана по това време, бяха тайните, свързани с Холокоста, за който по онова време на Запад не се знаеше много. Тези разговори бяха откровени; те не бяха следвоенни признания или изповеди, а по-скоро оперативни дискусии по време на войната относно логистичното и военното въздействие от надзора върху депортациите към лагерите на смъртта и провеждането на "антипартизански операции" в Източна Европа, често евфемизъм за масовото избиване на евреи и други цивилни. Някои офицери изразяваха мъка от крайното насилие и гняв към онези, които го бяха наредили, но от дискусиите ставаше ясно, че знанието за нацистките зверства на изток беше широко разпространено, макар и да не се обсъждаше широко. Стенограмите от "Трент Парк" щяха да бъдат съхранени като доказателство, за да се разбере точно какво са знаели членовете на германската армия за зверствата и кой е виновен за извършването им.

В крайна сметка "Трент Парк" се оказа забележителен разузнавателен подвиг не защото технологията беше особено впечатляваща или революционна, а заради използваните психологически трикове. Тъй като германските офицери бяха третирани като почетни гости, те се отпуснаха и започнаха да разкриват строго пазени тайни.