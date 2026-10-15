Жена уби съпруга и 3-годишното си дете в курорт в Пенсилвания

Мъж и 3-годишният му син са открити мъртви в стая на курортния комплекс Great Wolf Lodge в Пенсилвания, а майката на детето е обвинена в убийствата.

Според съдебни документи 27-годишната Металика Харисън е обвинена, че на 12 октомври е намушкала смъртоносно съпруга си Чарлз Харисън и 3-годишния им син в хотелската им стая в курорта в планинския район Поконос.

По данни, цитирани от People, по-късно същия следобед Харисън сама се обадила на 911 и казала на диспечера, че има намерение да сложи край на живота си и че "съпругът и синът ѝ вече ги няма".

Когато полицията пристигнала, открила бащата и детето мъртви в стаята. На място били намерени и два ножа, както и няколко шишенца с лекарства.

Прокуратурата говори за "насилствена семейна трагедия"

На пресконференция на 13 октомври окръжният прокурор на Монро Майк Манкузо определи случилото се като "насилствена семейна трагедия" и подчерта, че няма опасност за останалите гости или за обществото.

Харисън е била задържана от полицията, а впоследствие е откарана в болница.

Срещу нея са повдигнати две обвинения за убийство във връзка със смъртта на съпруга ѝ и сина ѝ. Към момента не е ясно дали тя вече е дала обяснения пред съда или дали има адвокат, който да я представлява публично.

Става дума за изолиран семеен случай

От Great Wolf Lodge също потвърдиха инцидента в изявление до People.

"Дълбоко сме натъжени и съкрушени от трагичния семеен инцидент, който се случи вчера в една от стаите за гости в нашия курорт в Поконос", заяви говорител на комплекса.

Оттам уточниха, че става дума за изолиран случай и че курортът оказва пълно съдействие на местните власти по време на разследването.

"Мислите ни са със семейството и близките на всички засегнати", допълниха от Great Wolf Lodge.