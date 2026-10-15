Жена уби съпруга и 3-годишното си дете в курорт в Пенсилвания

Мъж и 3-годишният му син са открити мъртви в стая на курортния комплекс Great Wolf Lodge в Пенсилвания, а майката на детето е обвинена в убийствата.
Според съдебни документи 27-годишната Металика Харисън е обвинена, че на 12 октомври е намушкала смъртоносно съпруга си Чарлз Харисън и 3-годишния им син в хотелската им стая в курорта в планинския район Поконос.
По данни, цитирани от People, по-късно същия следобед Харисън сама се обадила на 911 и казала на диспечера, че има намерение да сложи край на живота си и че "съпругът и синът ѝ вече ги няма".
Когато полицията пристигнала, открила бащата и детето мъртви в стаята. На място били намерени и два ножа, както и няколко шишенца с лекарства.
Прокуратурата говори за "насилствена семейна трагедия"
На пресконференция на 13 октомври окръжният прокурор на Монро Майк Манкузо определи случилото се като "насилствена семейна трагедия" и подчерта, че няма опасност за останалите гости или за обществото.
Харисън е била задържана от полицията, а впоследствие е откарана в болница.
Срещу нея са повдигнати две обвинения за убийство във връзка със смъртта на съпруга ѝ и сина ѝ. Към момента не е ясно дали тя вече е дала обяснения пред съда или дали има адвокат, който да я представлява публично.
Става дума за изолиран семеен случай
От Great Wolf Lodge също потвърдиха инцидента в изявление до People.
"Дълбоко сме натъжени и съкрушени от трагичния семеен инцидент, който се случи вчера в една от стаите за гости в нашия курорт в Поконос", заяви говорител на комплекса.
Оттам уточниха, че става дума за изолиран случай и че курортът оказва пълно съдействие на местните власти по време на разследването.
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"Мислите ни са със семейството и близките на всички засегнати", допълниха от Great Wolf Lodge.