Преди еврозоната: по-малко кеш, повече сигурност за спестяванията

В навечерието на въвеждането на еврото у нас темата за личните финанси става все по-практична. Много хора все още разполагат с левове в брой и търсят удобен начин да ги внесат по сметка и да ги използват в ежедневието си.

В отговор на тази нужда iBank акцентира върху специална разплащателна сметка – практично решение за ежедневни разплащания, което дава възможност за внасяне на левове без такса и включва достъп до интернет и мобилно банкиране. Така клиентите могат да преминат към по-удобно управление на средствата си и да намалят риска от това да загубят левовите си спестявания. Без това да означава допълнителни такси и усложнения.

За настоящи и нови клиенти iBank предоставя промоционални условия за плавно преминаване към еврото, като банката удължава до края на юни 2026 г. възможността за внасяне на левове без такса. До този период няма и месечни такси за сметката. Целта е клиентите да имат повече спокойствие и предвидимост в разходите си в преходния период около въвеждането на еврото. Получават лесен и сигурен достъп до средствата си по всяко време – чрез онлайн услугите и безплатната дебитна карта Mastercard, която получават при откриване на сметката.

„В период на промяна хората търсят яснота, предвидимост и най-вече сигурност. Нашият фокус е да предложим адекватно и достъпно решение, което улеснява ежедневното банкиране“, посочват от iBank.

Практични съвети за клиенти с левове в брой:

Планирайте постепенно – внесете средствата си по сметка навреме, вместо да оставяте всичко за последните дни

– внесете средствата си по сметка навреме, вместо да оставяте всичко за последните дни Изберете решение без излишни такси – особено при операции като внасяне на левове и месечно обслужване

– особено при операции като внасяне на левове и месечно обслужване Използвайте дигитални канали – интернет и мобилното банкиране дават контрол и спестяват време

Припомняме ви, че на 1 януари 2026 г. всички средства, налични по банковите сметки ще бъдат автоматично превалутирани по фиксирания курс 1,95583 лв./евро и то автоматично, без такса. Повече информация е налична на сайта на iBank: https://ibank.bg