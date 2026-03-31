Как намаляващото търсене променя динамиката на петролните пазари?

Светът е в недостиг на петрол поради третата война в Персийския залив, като затварянето на Ормузкия проток доведе до незабавна загуба на 20 милиона барела суров петрол и рафинирани продукти дневно. Мерки като използването на тръбопроводи, които заобикалят Ормузкия проток, и добива на стратегически резерви, предложиха буфер, но разликата между търсенето и предлагането е толкова голяма, че тези защити в крайна сметка ще се изчерпят, пише Хавиер Блас е колумнист на Bloomberg Opinion, отразяващ енергетиката и стоките.

Пазарът може да се наложи да прибегне до унищожаване на търсенето, при което политиците използват инструменти за спешни случаи, за да ограничат потреблението на енергия, или скъпите цени принуждават потребителите да спрат да купуват, като по-бедните държави вероятно ще бъдат непропорционално засегнати.

Пет седмици след началото на Третата война в Персийския залив, математиката на броенето на петролните барели е трудна за решаване: Светът е в недостиг на черния петрол. Мерки, вариращи от тръбопроводи, заобикалящи Ормузкия проток, до използване на стратегически резерви, предложиха буфер. Но освен ако конфликтът между САЩ и Израел с Иран не приключи много скоро, потреблението на петрол трябва да се адаптира към по-ниското предлагане - може би много по-ниско. Настъпва унищожаване на търсенето.

Досега пазарът е абсорбирал недостига на суров петрол сравнително добре. Въпреки алармистичните заглавия, референтните цени се движат около 100 долара за барел, доста под предишни кризи, когато те скочиха до 130-150 долара.1

Тази сравнително приглушена реакция не е знак, че пазарът реагира недостатъчно на затварянето на пролива, водният път за една пета от световните доставки на петрол. Вместо това е индикация, че слоевете защитни механизми за доставки са работили като временна мярка при прекъсване, което е продължило само месец досега. Предишни кризи са продължили месеци, дори години.

Разликата между търсенето и предлагането е толкова голяма, че рано или късно тези защитни механизми ще се изчерпят. Последният път, когато пазарът беше толкова несинхронизиран, беше през 2020 г., когато пандемията принуди милиарди хора да се подчинят на карантина. Но тогава проблемът беше твърде голямото предлагане, този път е обратното.2

В първите дни на тази война затварянето на пролива означаваше незабавна загуба на 20 милиона барела суров петрол и рафинирани продукти дневно. Индустрията се задейства, активирайки първи слой защита: изчерпване на запасите. Вторият слой дойде скоро след това, когато Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства пренасочиха част от износа, използвайки байпасни тръбопроводи към пристанищата на Червено море и Оманския залив.

Третата защита дойде от политиците. Най-богатите държави използваха стратегическите си резерви, инжектирайки милиони барели на пазара. Президентът на САЩ Доналд Тръмп също правеше постоянни - и ефективни - словесни интервенции. Неговите забележки относно шанса за край на боевете помогнаха за овладяване на паническото купуване.

Измерването на приноса от тези различни усилия е трудно. Някои, като тръбопроводите, са постоянни. Други, като например изчерпването на запасите, са временни. Математиката на гърба на плика предполага, че, използвайки щедри предположения, комбинирани те вероятно са абсорбирали до 60% от загубата на доставки - или около 12 милиона барела на ден.

Това все още оставя огромен дефицит, който ще се увеличи, ако войната продължи и резервите бъдат изчерпани.

И има само един начин да се справим с това при липса на нови доставки, нещо, което виждам като четвъртата, най-драстична защита на пазара: унищожаване на търсенето. Това е моментът, в който политиците използват инструменти за спешни случаи, за да ограничат потреблението на енергия (по-малко лошата версия), или когато скъпоструващите цени принуждават потребителите да спрат да купуват (по-лошо заради удара върху икономиката).

Можете да разберете защо това може да става неизбежно. Както казва Паола Родригес-Масиу, главен петролен анализатор в консултантската компания Rystad Energy: „Системата се е променила от буферирана към крехка.“

Колко крехка? Много, страхувам се. Ако математиката ми е правилна, пазарът трябва да „унищожи“ търсенето с поне 8 милиона барела на ден.

По-добрият начин да се направи това е чрез политиците, които налагат известно намаляване на потреблението на петрол, което, макар и болезнено, вреди по-малко на бизнес активността. Примерите включват по-ниски ограничения на скоростта по магистралите и по-малко използване на отопление и климатизация. Задължителната работа от вкъщи, като по този начин се ограничава енергоемкото пътуване до работа, е друг вариант, макар и политически и икономически по-опасният.

Международната агенция по енергетика вече препоръча подобни мерки, въпреки че никой водещ член не ги е приложил, страхувайки се от обществената реакция. В развиващия се свят обаче страни, включително Пакистан, Филипините, Виетнам и Тайланд, вече поемат по този път. Очаквам много други да последват примера, освен ако войната не приключи скоро.

Има ограничение доколко политиците могат да управляват унищожаването на търсенето в енергийна криза, чийто край все още не е предвиден. В крайна сметка, покачващите се цени ще играят значителна роля и въздействието на това ще бъде неравномерно. В Африка и части от Югозападна и Югоизточна Азия рафинираните петролни продукти вече са достатъчно скъпи, за да ограничат покупките, намалявайки икономическата активност. Химически и торови фабрики се затварят там.

По-бедните държави ще бъдат изместени от по-богатите или от конкурентите си, които имат средства за субсидиране на цените на горивата и налагане на забрани за износ.

Погледнете разпределението на пазара на петрол: САЩ, Канада, Европа, Япония и Китай представляват близо 55% от потреблението. Това означава, че шест от 10 барела от глобалното потребление са на места, които обикновено имат средствата да платят. По-голямата част от първоначалното унищожаване на търсенето ще се случи другаде, на места, които просто не могат да си позволят цените. Тежестта ще бъде силно концентрирана в Африка, Латинска Америка и голяма част от Азия. През следващите няколко седмици, ако войната продължи, горивните помпи ще пресъхнат и фабриките ще затворят.

Ако войната продължи месеци, а не седмици, това вече няма да е достатъчно. Кризата ще трябва да се премести там, където петролът наистина се консумира: индустриализираните страни по света. Енергийната криза е продукт на два фактора: мащабът на прекъсването на доставките и неговата продължителност. Засега размерът е огромен, но времевият период е кратък. В името на живота на хората във военните зони, както и на развиващите се, така и на развитите икономики, нека се надяваме, че конфликтът е близо до своя край.