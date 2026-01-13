Еврото и инвестициите: Ще се вдигнат ли още цените на имотите?

Влизането на България в еврозоната промени начина, по който мислим за парите си. Но има един пазар, който реагира още преди официалната дата и продължава да реагира и днес.

Цените на недвижимите имоти растяха ускорено в очакване на еврото, търсенето изпреварваше предлагането, а страховете от закръгляване нагоре се смесиха с надеждите за стабилност, по-евтини кредити и по-силен инвестиционен интерес.

Днес, само две седмици след въвеждането на еврото, въпросът вече не е дали имотите ще поскъпват, а докъде и за кого.

Данните от последните месеци показват ясен преход - от бурен ръст към по-умерен, но устойчив пазар. В големите градове цените остават високи, в някои сегменти дори рекордни, докато в други се появяват първи признаци на охлаждане.

Инвеститорите отдавна са в евро, банките преоценяват риска, а купувачите се питат дали не са закъснели – или тепърва предстои нова вълна на поскъпване.

Еврозоната, имотният пазар и ипотечните кредити защо никой не прогнозира спад в цените? Дебат по темата в студиото на "Директно" с Георги Шопов, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи и Николай Устамитев, финансов и кредитен консултант.

Гледайте видеото с целия разговор, излъчен по телевизия Bulgaria ON AIR.