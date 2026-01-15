10 поредни години Филип Морис България e Top Employer

Филип Морис България за 10-та поредна година получи международно признание и е сертифицирана като Top Employer за 2026 г. от Top Employers Institute на национално, европейско и глобално ниво. Отличието е резултат от последователната политика на компанията за развитие на хората, изграждане на приобщаваща култура и устойчиви HR практики.

Главният изпълнителен директор на Top Employers Institute Адриан Селигман коментира: „Сертифицирането като Top Employer отразява ангажимента на Филип Морис Интернешънъл да изгради изключителна работна среда, която подпомага устойчивото бизнес развитие. Силната връзка между стратегията за хората и организационните цели, комбинирано с ангажимент към непрекъснато усъвършенстване, демонстрира въздействието на техните успешни практики.“

„За ФМИ е чест да получи признанието Top Employer за десета поредна година - постижение, което подчертава качеството и последователността на добрите ни практики за развитие на хората в компанията,“ заяви Фред Патитучи, Главен директор “Култура и човешки капитал“ във ФМИ. „Стремим се да създадем среда, в която всеки се чувства свободен да расте, да допринася и да се развива. Този етап отразява страстта и отдадеността на нашите екипи по целия свят. В бъдеще ще продължим да задаваме стандарта за модерна заетост - инвестирайки в растеж, приобщаване и благосъстояние, за да привлечем и развием изключителни таланти.“

„Фактът, че за десета поредна година получаваме отличието Top Employer, е резултат от дългосрочен и последователен подход към управлението на хората, който поставя фокуса не само върху бизнес резултатите, но и върху средата, в която те се постигат. Това признание потвърждава, че инвестициите в развитие, благосъстояние и приобщаваща култура изграждат устойчива основа за растеж. Вярвам, че именно хората и споделените ценности са движещата сила, която ни позволява да се адаптираме, да бъдем иновативни и да гледаме уверено към бъдещето“, коментира Денис Стробикин, генерален мениджър на Филип Морис България.

Сертификацията с Top Employer е резултат от независима оценка от Top Employers Institute, а Филип Морис Интернешънъл е сред 17-те международни организации, получили отличието. Постижението отразява ангажимента на компанията да развива култура, ориентирана към растеж и приобщаване, както е заложено в PMI DNA - вътрешна културна рамка, изградена върху споделени ценности и поведения, за да гарантира, че всички служители на ФМИ по света се чувстват в безопасност, чути и ангажирани, с ясна цел и силно чувство за принадлежност.

Сертификатът се присъжда след независимо и задълбочено проучване - HR Best Practices Survey, което оценява организациите в шест ключови области и 20 теми, сред които стратегия за управление на хората, работна среда, привличане и развитие на таланти, обучения, многообразие, равнопоставеност и приобщаване, както и благосъстояние на служителите.