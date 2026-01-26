IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Цената на златото с нов рекорд: Над 5000 долара за унция

За 2025-а се е повишила с 64 процента

26.01.2026 | 09:11 ч. 21
Снимка Пиксабей

Цената на златото постави още един рекорд - благородният метал за първи път се търгува над 5 хиляди долара за унция.

Инвеститорите продължават да влагат парите си в злато, което е смятано за най-добър вариант на фона на нарастващо геополитическо напрежение. С близо 1 процента само в днешната търговия се качиха и фючърсните сделки, които се сключваха на цена 5020 долара за унция.

За 2025-та цената на златото се е повишила с 64 процента. Още по-голям е ръстът на цената на среброто, което инвеститорите купуват, ако не могат да се сдобият със злато.

