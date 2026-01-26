Успешен старт на Joya.bg: Когато бизнес, технологичен партньор и SEO експерти работят рамо до рамо

Ребрандирането на утвърден бизнес и едновременното стартиране на нов онлайн магазин е процес, който изисква прецизна координация между стратегия, технологии и дигитален маркетинг. Именно такъв е случаят с Joya.bg – новият онлайн бранд, който наследява дългогодишния опит на OfficeMarket.
Проектът е реализиран чрез тясно партньорство между Joya, технологичната компания Stenik и маркетинг агенция Netpeak, като целта е още от старта платформата да бъде подготвена за растеж в конкурентна онлайн среда.
Предизвикателството: мащабиране на утвърден бранд в нова дигитална реалност
Основното предизвикателство пред екипите е трансформацията на добре познат офис доставчик в мултикатегориен онлайн бранд, който обхваща нуждите на офиса, дома и свободното време. Това означава:
- значително разширен продуктов асортимент;
- ново бранд позициониране;
- необходимост от ясна и логична навигация;
- стартиране на нов домейн без загуба на дългосрочна стойност.
Проектът изисква решения, които да работят както краткосрочно – за успешен старт, така и дългосрочно – за устойчиво развитие.
Интегриран подход към разработката и дигиталния растеж
Една от ключовите разлики при реализацията на Joya.bg е начинът на работа. Вместо класическия модел „първо сайт, после маркетинг“, екипите на Stenik и Netpeak се включват още в ранната фаза, заедно с бизнес екипа на Joya.
Този подход позволява:
- технологичните решения да бъдат съобразени с SEO логиката;
- структурата на сайта да отразява реалното потребителско търсене;
- бизнес целите да бъдат интегрирани в самата архитектура на платформата.
Така проектът излиза на пазара не като компромис между различни подходи, а като цялостно и добре планирано дигитално решение.
Ролята на Stenik: стабилна платформа за мащабен каталог
Екипът на Stenik.bg отговаря за изграждането на eCommerce средата, като фокусът е върху:
- ясна категоризация на богат продуктов асортимент;
- последователно и интуитивно потребителско изживяване;
- технологична основа, която позволява надграждане и мащабиране.
Платформата е разработена така, че да обслужва различни типове потребители – от малки бизнеси до крайни потребители, търсещи удобство и бързина при избора на продукти.
Как SEO стратегията на Netpeak подкрепи старта на новия бранд?
В рамките на проекта Netpeak работи по SEO стратегията още на етап планиране. Вместо оптимизация „след старта“, фокусът е върху:
- анализ на търсенето и потребителските намерения;
- логично изграждане на категорийната структура;
- създаване на предпоставки за органичен трафик от първите месеци.
Този подход позволява на Joya.bg да стартира като видим и конкурентен онлайн бранд, без да разчита единствено на платена реклама.
Joya.bg: От проект към работещ дигитален продукт
Стартирането на Joya.bg е резултат от координираната работа между бизнес, технологии и SEO експертиза. Онлайн магазинът функционира като стабилна платформа с:
- ясно бранд позициониране;
- удобна навигация и богато съдържание;
- основа за устойчив дигитален растеж.
Със своя успешен старт Joya.bg се утвърждава като модерен онлайн магазин, изграден с внимание към детайла и с ясно разбиране за нуждите на съвременните потребители.
Проектът е доказателство, че когато бизнес стратегията, технологиите и SEO експертизата се срещнат в правилния момент, резултатът е устойчив дигитален продукт с потенциал за дългосрочно развитие.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.