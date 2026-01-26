Успешен старт на Joya.bg: Когато бизнес, технологичен партньор и SEO експерти работят рамо до рамо

Ребрандирането на утвърден бизнес и едновременното стартиране на нов онлайн магазин е процес, който изисква прецизна координация между стратегия, технологии и дигитален маркетинг. Именно такъв е случаят с Joya.bg – новият онлайн бранд, който наследява дългогодишния опит на OfficeMarket.

Проектът е реализиран чрез тясно партньорство между Joya, технологичната компания Stenik и маркетинг агенция Netpeak, като целта е още от старта платформата да бъде подготвена за растеж в конкурентна онлайн среда.

Предизвикателството: мащабиране на утвърден бранд в нова дигитална реалност

Основното предизвикателство пред екипите е трансформацията на добре познат офис доставчик в мултикатегориен онлайн бранд, който обхваща нуждите на офиса, дома и свободното време. Това означава:

значително разширен продуктов асортимент;

ново бранд позициониране;

необходимост от ясна и логична навигация;

стартиране на нов домейн без загуба на дългосрочна стойност.

Проектът изисква решения, които да работят както краткосрочно – за успешен старт, така и дългосрочно – за устойчиво развитие.

Интегриран подход към разработката и дигиталния растеж

Една от ключовите разлики при реализацията на Joya.bg е начинът на работа. Вместо класическия модел „първо сайт, после маркетинг“, екипите на Stenik и Netpeak се включват още в ранната фаза, заедно с бизнес екипа на Joya.

Този подход позволява:

технологичните решения да бъдат съобразени с SEO логиката;

структурата на сайта да отразява реалното потребителско търсене;

бизнес целите да бъдат интегрирани в самата архитектура на платформата.

Така проектът излиза на пазара не като компромис между различни подходи, а като цялостно и добре планирано дигитално решение.

Ролята на Stenik: стабилна платформа за мащабен каталог

Екипът на Stenik.bg отговаря за изграждането на eCommerce средата, като фокусът е върху:

ясна категоризация на богат продуктов асортимент;

последователно и интуитивно потребителско изживяване;

технологична основа, която позволява надграждане и мащабиране.

Платформата е разработена така, че да обслужва различни типове потребители – от малки бизнеси до крайни потребители, търсещи удобство и бързина при избора на продукти.

Как SEO стратегията на Netpeak подкрепи старта на новия бранд?

В рамките на проекта Netpeak работи по SEO стратегията още на етап планиране. Вместо оптимизация „след старта“, фокусът е върху:

анализ на търсенето и потребителските намерения;

логично изграждане на категорийната структура;

създаване на предпоставки за органичен трафик от първите месеци.

Този подход позволява на Joya.bg да стартира като видим и конкурентен онлайн бранд, без да разчита единствено на платена реклама.

Joya.bg: От проект към работещ дигитален продукт

Стартирането на Joya.bg е резултат от координираната работа между бизнес, технологии и SEO експертиза. Онлайн магазинът функционира като стабилна платформа с:

ясно бранд позициониране;

удобна навигация и богато съдържание;

основа за устойчив дигитален растеж.

Със своя успешен старт Joya.bg се утвърждава като модерен онлайн магазин, изграден с внимание към детайла и с ясно разбиране за нуждите на съвременните потребители.

Проектът е доказателство, че когато бизнес стратегията, технологиите и SEO експертизата се срещнат в правилния момент, резултатът е устойчив дигитален продукт с потенциал за дългосрочно развитие.