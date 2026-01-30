От витрината към борсата: как златото се превърна в стратегически актив

В продължение на десетилетия златото беше възприемано като символ на сигурност, наследство или „последна инстанция“ в моменти на финансова несигурност. Днес обаче ролята му постепенно се променя. В среда на упорита инфлация, геополитическа нестабилност и нарастващ натиск върху държавните финанси, златото все по-често намира място не в сейфа, а като част от добре структуриран инвестиционен портфейл.

Съвременният инвеститор вече не си задава въпроса дали да има експозиция към злато, а по какъв начин да я реализира най-ефективно. Физическите кюлчета и монети постепенно отстъпват място на финансови инструменти, които предлагат по-ниски разходи, по-висока ликвидност и значително по-голяма прозрачност. Един от тях се утвърди като стандарт за безналична експозиция към благородния метал – SPDR Gold Trust (GLD).

Безналична експозиция вместо физическа логистика

SPDR Gold Trust (GLD) предоставя директна експозиция към цената на златото, като я следва почти едно към едно, използвайки утвърдена международна референтна цена. Фондът е физически обезпечен със злато, съхранявано при утвърдени международни депозитарни институции, което позволява на инвеститорите да получат достъп до благородния метал без необходимостта от физическо притежание.

На пръв поглед покупката на физическо злато през специализирани търговци изглежда бърза и интуитивна. На практика обаче тя е съпроводена със значителни разходи и ограничения – от разлики между цената „купува“ и „продава“, през съхранение и застраховка, до логистични и оперативни рискове. Тези фактори правят физическото злато една от най-неефективните форми за инвестиционна експозиция към благородния метал в съвременна пазарна среда.

Защо GLD е добре да присъства във вашия инвестиционен портфейл: доминира над физическото злато

1) Разходи при покупка и продажба: При покупката и продажбата на физически кюлчета и монети инвеститорите често се сблъскват със значителни ценови разлики, които могат да достигнат двуцифрени проценти. При GLD тези разлики са минимални, а годишният разход за управление е ясно дефиниран и значително по-нисък в сравнение с всички непреки разходи при физическото притежание.

2) Ликвидност: Физическото злато обикновено се продава чрез ограничен кръг търговци, което може да затрудни бързото излизане от позиция при неблагоприятни пазарни условия. GLD, от своя страна, се търгува активно на борсата с милиарди долари дневен оборот, предоставяйки възможност за покупка и продажба в реално време с минимални отклонения от текущата цена на златото.

3) Удобство при съхранение: Физическото притежание изисква допълнителни разходи и решения за съхранение, застраховка, транспорт и проверка на автентичността. При GLD тези оперативни рискове са елиминирани.

4) Достъпност: GLD осигурява значително по-висока гъвкавост в сравнение с физическото злато. При физическото злато често се изискват минимални обеми за търговия и има логистични изисквания, то GLD позволява да се закупи дори само една акция. Това прави инструмента подходящ за широк кръг инвеститори – от индивидуални до институционални.

5) Пазарна ефективност: Докато физическото злато често се търгува с осезаеми отклонения от международната цена, GLD осигурява значително по-ефективно и прозрачно ценово отражение на пазара на злато.

Кой стои зад GLD: тежестта на инфраструктурата

GLD е структуриран и управляван от State Street Global Advisors (SSGA) – една от най-големите управляващи компании в света и част от State Street Corporation, базирана в САЩ. Компанията е сред водещите глобални мениджъри на активи с над 4 трилиона щатски долара под управление, което я поставя в челото на международната финансова система.

Компанията е част от водещите доставчици на борсово търгувани фондове (ETF), заедно с BlackRock и Vanguard, и е дългогодишен партньор на големите институционални инвеститори.

В миналото покупката на злато е било водено от емоция и инстинктивно търсене на сигурност, днес то все по-често се разглежда като рационален инструмент за диверсификация и управление на риска. Ето защо то има своето място в инвестиционните портфейли като стратегически актив, допринасящ за изграждането на балансирана и устойчива стратегия в дългосрочен план.

Подходящата експозиция към злато зависи от инвестиционните цели, времевия хоризонт и толеранса към риск. В Компас Инвест подхождаме именно с този персонализиран подход и вярваме, че информираният избор и професионалната консултация са ключови при изграждането на устойчива инвестиционна стратегия.

Този материал е с информативен характер и не следва да се разглежда като съвет и следователно не представлява препоръка за закупуване или продажба на финансови инструменти. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Стойността на инвестициите и доходът от тях може да се понижат, не се гарантират печалби и съществува риск да не възстановите пълният размер на вложените средства.