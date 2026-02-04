14 изби от Видин до Велико Търново отварят вратите си за посетители. На 7 и 8 февруари за трета поредна година винопроизводителите от сдружение „Дунавски винари“ организират дни на отворените врати по случай празника на Свети Трифон Зарезан.

Гостите ще имат възможност да разгледат избите, да се запознаят с процеса на винопроизводство, да дегустират безплатно по две вина и да закупят вино директно от производителите.

Събитието е част от по-широката цел на сдружението – развитие на винения туризъм и утвърждаване на Дунавската равнина като атрактивна дестинация за любителите на виното, културата и природата на Северна България.



Сдружение „Дунавски винари“ съществува вече три години и е най-голямото обединение на винени производители в България, утвърдило се като силен глас на сектора. В него членуват 20 винарски изби и Институтът по лозата и виното, които заедно покриват близо 5% от общото производство на вино в страната и над една трета от Земеделско-туристическо обединение „Дунавска равнина“.

Сдружението обединява разнообразен микс от производители – от малки бутикови изби до големи винарни. Общото между тях е работата със собствени лозя и създаването на тероарни вина, характерни за Дунавската равнина. По думите на председателя на сдружението Велин Джиджев, целта на това обединение е да се покаже огромния потенциал на дунавските вина както в България, така и в чужбина, както и да се привлекат повече туристи в региона.

Сред ключовите събития на „Дунавски винари“ е фестивалът Time for Wine в Плевен, който през последните години се утвърди като най-голямото винено изложение в Северна България.

„Дунавски винари“ работи и за международна разпознаваемост, като вече участва в международни винени изложения и дегустации в Англия и Сърбия, а в близко бъдеще се очаква представяне и в Швейцария.

Международно внимание към региона привлече и посещението на световноизвестната винена експертка Каролайн Гилби MW, която е дългогодишен съдия в Decanter World Wine Awards и автор на фундаменталната книга “Wines of Romania and Bulgaria” (2018).

По време на посещението си Гилби подчерта изключителния потенциал на дунавския тероар, особено за бели вина и местни сортове от мускатовото семейство - Врачански мискет, Кайлъшки мискет и Тамянка. Тя поздрави производителите и за усилията им за възраждане на местни червени сортове като Рубин и Зарчин, като най-силно впечатление ѝ направи Гъмза – сорт, с който тя се запознава преди около 20 години при първото си посещение в България и който и до днес високо цени.