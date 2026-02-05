Investor Media Group въвежда нов тематичен фокус в календара си със събития за 2026 г.

След успешната 2025 година, когато над 10 000 души посетиха събитията на Investor Media Group, медийната група подготвя още по-наситен и концептуално обединен календар за 2026 г. Той обхваща ключови области като банки и финанси, строителство и недвижими имоти, енергетика, технологии и лайфстайл. Новият акцент тази година е въвеждането на обща тематична рамка, която обединява всички събития и поставя фокус върху устойчивия растеж на бизнеса – как компаниите могат да увеличават приходите си и да останат конкурентоспособни в условията на динамика, несигурност и трансформация.

Сезонът стартира на 24 февруари със Sofia: Real Estate Business Forum. Единадесетото поредно издание на форума за недвижими имоти ще събере инвеститори, предприемачи, брокери, архитекти, експерти и представители на местните власти, за да обсъдят тенденциите в сектора и как се адаптира пазарът на недвижими имоти към еврозоната и към променените изисквания на потребителите.

Точно месец по-късно – на 24 март, предстои осмото поредно издание на Banking Today. В рамките на три дискусионни панела представители на водещите финансови институции и регулаторни органи в България ще представят своята експертиза и професионален поглед върху банковия и финансов пазар у нас, с фокус върху еврото и ролята на финансовия сектор за стабилността и дългосрочния растеж на бизнеса.

На 21 април за четвърта поредна година ще се проведе Energy of Tomorrow – събитие с фокус върху енергийния преход, ефективното използване на ресурсите и инвестициите в зелени технологии. Темите стават все по-ключови за енергийната независимост на бизнеса, конкурентоспособността и устойчивостта на компаниите в различни сектори.

На 16 май е време за Day Off: Family Time. Проектът се завръща с две издания през май и септември. Мястото и часът на срещата остават непроменени – събота, 10:00 часа, свободното пространство пред Хипермаркет Хит Макс. И тази година Day Off: Family Time ще бъде посветено на времето прекарано със семейството и как устойчиво да поддържаме пълноценна комуникация у дома, а след лятната ваканция - на 12 септември, цветното образователно и забавно събитие Day Off: School Time ще постави началото на новата учебна година и ще даде идеи как семейството да се справи отлично с училищните предизвикателства.

Програмата се сгъстява през юни. На 4 юни за 11-ти пореден път ще бъдат отличени най-успешните проекти, компании и професионалисти на пазара на недвижими имоти с годишните награди Real Estate Business Awards, които отразяват развитието на сектора и насърчават дългосрочно устойчивите бизнес модели.

На 18 юни осмото издание на Tech of Tomorrow ще представи следващото поколение иновации за бизнеса и градското развитие. За втора поредна година акцент ще бъде поставен върху развитието на търговията офлайн и онлайн, като технологиите ще бъдат разгледани като ключов фактор за адаптация и растеж и откриване на нови и устойчиви бизнес модели на търговия.

На 30 септември Construction of Tomorrow ще насочи вниманието към бъдещето на строителния сектор и иновациите в него. Дискусиите ще обхванат инфраструктурното строителство и градоустройството, технологиите в полза на строителството, енергийната ефективност и други актуални теми, с фокус върху устойчивостта в сектора, новите технологии и адаптацията на сектора към новите икономически реалности.

На 20 октомври ще се проведе още едно издание на Sofia: Real Estate Business Forum.

За финал на годината, на 17 ноември, Investor Finance Forum ще събере за 15-та поредна година представители на банковия, финансовия и финтех сектора, капиталовите пазари, фондовите борси и регулаторните органи. Форумът ще постави акцент върху подходящите инвестиционни стратегии на фона на динамичната геополитическа и икономическа обстановка.

С календар от над десет значими събития в разнообразни области Investor Media Group продължава да развива платформата си за качествено съдържание и професионален диалог Investor Media PRO. Новият тематичен фокус през 2026 г. надгражда досегашния формат на събитията и добавя допълнителна стойност за бизнес общността, като поставя в центъра реалните предизвикателства и решения пред компаниите днес.

Паралелно с обогатяването на тематичното съдържание и разширяването на кръга от водещи експерти в дискусионните панели, събитията на Investor Media Group се развиват още повече и по отношение на цялостното потребителско преживяване. Фокусът тази година е върху премиум атмосфера – внимателно подбрани локации, изискан кетъринг, и уютни пространства за неформален диалог, обмен на идеи и експертиза.