Джейсън Пелмар от Световната банка с експертен коментар на 13 февруари по Bloomberg TV Bulgaria

Ръководителят на офиса на Групата на Световната банка за България Джейсън Пелмар ще бъде специален гост в предаването “В развитие” по Bloomberg TV Bulgaria в петък, на 13 февруари. Пред водещия Георги Месробович Пелмар ще постави фокус върху перспективите пред българската икономика в контекста на нарастващата глобална несигурност.

Сред темите, които ще коментира експертът, са позицията на България в глобалната икономика и в региона на Централна и Източна Европа, както и отражението на международните икономически сътресения върху малките отворени икономики. Акцент ще бъде поставен и върху въпроса как страната може да ускори развитието си в условията на по-фрагментирана и динамична световна среда.

Какви са предизвикателствата и възможностите пред зелената трансформация, каква е ролята на дигитализацията и изкуствения интелект като двигатели на конкурентоспособността и какви политики могат да насърчат иновациите и развитието извън традиционно силния за България ИТ сектор – не пропускайте разговора с Джеймс Пелмар на 13 февруари по Bloomberg TV Bulgaria.

С над 15 години международен опит в областта на инфраструктурата, развитието на частния сектор и инвестиционните операции в Европа, Азия и Близкия изток, Пелмар е бил регионален мениджър по инфраструктурата на Международната финансова корпорация (IFC) за Индия, Бутан и Малдивите. Преди да поеме ръководството на офиса на Световната банка в България, той е ръководил мащабни инвестиционни проекти, включително в сферата на устойчивото финансиране и енергийното съхранение.

Разговорът на Георги Месробович с него ще даде експертна перспектива за стратегическите избори пред България в период на ускорени икономически и технологични трансформации – този петък, от 13:00 часа, по Bloomberg TV Bulgaria.