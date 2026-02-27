Австрия прие закон срещу измамите с грамажа

Австрийският парламент прие антиинфлационно законодателство, задължаващо супермаркетите и дрогериите да обозначават с етикет стоките, чийто размер е бил намален, без това да се отрази на цента, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Законът изисква от търговците на дребно да информират клиентите за период от 60 дни, когато съдържанието (грамажът) на даден продукт бъде намалено, а опаковката е останала същата. Тази практика е широко разпространена и се нарича "шринкфлация".

На засегнатите продукти вече ще трябва да се поставя етикет с надпис "Внимание: намалено съдържание, по-висока цена" или друга подобна формулировка, предвижда одобреният вчера закон

При нарушаване на разпоредбите глобите могат да достигнат 15 000 евро. В закона има изключения за случаи, при които производителят е осигурил ясна информация за намаленото съдържание или цената се е увеличила с по-малко от 3%.

Представители на бизнеса заявиха, че новите правила означават повече работа за търговските обекти, което от своя страна ще доведе до по-високи цени. Те изразиха съмнения дали мярката ще има желания ефект.

Някои вериги вече доброволно започнаха да обръщат внимание на клиентите за продукти, подложени на "шринкфлацията".

Подобни мерки вече са въведени във Франция, Румъния и Унгария.