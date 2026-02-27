Пием все по-малко безалкохолно с добавена захар

Само 1 от 4 изпити чаши с безалкохолно у нас е с добавена захар, чието количество устойчиво намалява. Това показват данните от годишното независимо експертно проучване за калоричността на реализираните на българския пазар безалкохолни напитки. 75% от обемите на реализираните у нас напитки от цялото портфолио на индустрията, в т.ч. сокове и нектари, не съдържат добавена захар.

„За поредна година нашата индустрия бележи значителен успех и допринася за по-балансирано хранене. Повече от две десетилетия секторът изпълнява целенасочени стратегии за намаляване на добавената захар в напитките. Усилията ни в подкрепа регулирането на калорийния прием на българина са трайни, затова освен на реформулирането на напитките, индустрията залага още на предлагането и промотирането на нови алтернативи, на по-малко или несъдържащи захар напитки, на по-малки по обем опаковки, промотира умерени модели на консумация на подсладени със захар напитки и предоставя разнообразен и информиран избор“, коментира Жана Величкова, изпълнителен директор на АПБНБ.

Разработена и развивана от безалкохолната индустрия, категорията на бутилираните води е трайно с лидерска позиция на пазара. Нейното развитие е и с най-висока устойчива динамика, като и през 2024 г. реализираните обеми натурални минерални, изворни и трапезни води бележат 4,6 %. ръст от спрямо предходната година.

На база данните от НСИ за средното годишно потребление на член от домакинство през 2024 година, средният принос на добавена захар от консумацията на газирани напитки е 3,5 грама дневно. Това количество представлява едва около 7% от препоръчителния дневен прием на захари за възрастни, определен от СЗО. В резултат на вложените от индустрията усилия, при нивата на консумация за 2024 г. са спестени 11 500 милиона килокалории.

Средното съдържание на захар при консумираните в страната през 2024 г. газирани напитки е 3,4 g/100 ml, което е в намаление с 3,95% спрямо предходната година. Същевременно продължава да се увеличава делът на формулите на газирани напитки, които не съдържат захар или калорийното им съдържание е формирано само от вложените в тях плодове. 63% от консумираните газирани напитки в България през 2024 г. са без добавена захар.

Постижения в реформулирането на напитките

Индустрията за безалкохолни напитки и бутилирани води е първият сектор от българската хранително-вкусовата промишленост, ангажирал се доброволно и дори преизпълнил конкретната цел в призива на ЕС за доброволно намаляване на добавените захари с 10% до 2020. В нейното изпълнение секторът отчете намаляване с 15,21 % на внесената в хранителния режим захар от газираните напитки. Независимо експертно проучване за калоричността на реализираните на българския пазар безалкохолни напитки за периода 2015 – 2020 г. показа нарастване на дела на газираните напитки без захар (с 2,65%), както и 6,7% средно намаление на захарта на 100 ml в напитките от категорията, в чийто състав има добавена захар.

В подкрепа на променящото се потребителско търсене и с грижа за общественото здраве, секторът продължава и след 2020 година да надгражда постиженията си, прилагайки ежегодно независим експертен мониторингов механизъм на постиганите резултати.

Индикатор за увеличена скорост в реализирането на отговорните доброволни действия на индустрията са както допълнителното увеличение с над 2,5% на газираните напитки без захари, така и засиленото предлагане и реализация на иновативни негазирани алтернативи. Двуцифрен ръст през 2024 г. отчитаме при студените чайове и формулите за спортисти. Расте също консумацията на тихите напитки с плодово съдържание.

Усилията в реформулиране включват и напитките от другите категории, в които обичайно се добавят захари. Отчитаните достижения за средно съдържание на добавена захар при консумираните в страната през 2024 г. тихи напитки е 4,7 g/100 ml; съответно 4,5 g/100 ml - при студения чай. Сумарно за последните 4 години допълнително отчитаното намаление на захар е с 14,55% при тихите напитки.