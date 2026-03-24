Словения ограничи продажбата на гориво до 50 литра на зареждане

Тя става първата европейска държава, която налага рестрикции

24.03.2026 | 08:20 ч.
Словения става първата европейска държава, която налага ограничение на зареждането на гориво до 50 литра, предава BBC. Причината – несигурността в доставките на горива заради войната на САЩ и Израел срещу Иран и резкия скок в цените в някои държави.

Заради регулирания пазар в Словения страната беше подложена на натиск от така нареченият "горивен туризъм“. Шофьори от съседни държави, предимно от Австрия, пътуват до Словения, за да заредят по-евтино гориво, пише Фокус.

Затова леките автомобили ще могат вече да зареждат само до 50 литра, а товарните и селскостопанските – до 200 литра гориво.

Премиерът Роберт Голоб заяви, че Словения има достатъчно гориво в складовете и до дефицит няма да се стигне.

словения гориво ограничения 50 литра
