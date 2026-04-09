„0 е повече от 1“: Кеш Кредит стартира кампания за потребителски кредити с 0% лихва за нови клиенти

09.04.2026 | 14:42 ч.
Снимка: IstockPhoto

Нова промоционална кампания на Кеш Кредит предоставя възможност на новите клиенти да се възползват от потребителски кредит с 0% лихва. Инициативата е валидна на територията на цяла България и предлага достъпно и гъвкаво финансиране за покриване на различни лични разходи при изключително изгодни условия.

Защо „0 е повече от 1“?

В отговор на нарастващата необходимост от бързи и достъпни финансови решения, Кеш Кредит стартира специалната кампания „0 е повече от 1“. Тя дава възможност на новите клиенти да получат кредит без начисляване на лихва, което значително намалява общата стойност на заема.

Кампанията е създадена с цел да улесни потребителите в управлението на техните лични финанси, като им предостави прозрачни и изгодни условия за финансиране.

Основни условия на промоцията

За да се възползват от предложението, клиентите трябва да отговарят на конкретни критерии. Ето най-важните параметри на кампанията:

Период на провеждане

Кампанията е валидна от 1 април 2026 г. до 30 април 2026 г., като в този период кандидатствалите и усвоили кредит автоматично се възползват от промоционалните условия.

Размер на кредита

Предложението включва възможност за получаване на кредит в размер до 500 евро, което го прави подходящ за покриване на текущи разходи или непредвидени ситуации.

Срок за погасяване

Кредитът може да бъде изплатен в срок от 2 до 9 месеца, което осигурява гъвкавост и удобство при планиране на бюджета.

Целева група

Промоцията е предназначена само за нови клиенти, които кандидатстват и усвоят кредит в рамките на посочения период.

Допълнително условие

Промоционалната лихва е валидна при забавяне до 15 дни по погасителния план. Тези условия правят кампанията една от най-атрактивните възможности на пазара на небанкови кредити.

Как може да се кандидатства?

Процесът на кандидатстване е максимално улеснен и достъпен за потребителите в цялата страна. Желаещите могат да подадат заявление както онлайн, така и чрез търговската мрежа на компанията. За повече информация относно условията и детайлите на промоцията може да посетите страницата на Кеш Кредит.

Кандидатстването преминава през няколко основни стъпки:

  • Избор на сума и срок – чрез онлайн формата на сайта.
  • Попълване на заявление – предоставяне на необходимите лични данни.
  • Оценка на кандидатурата – извършва се от финансовите специалисти на компанията.
  • Подписване на договор – онлайн или на място.
  • Получаване на средствата – по банков път или в брой.

Благодарение на този структуриран процес, клиентите могат да получат необходимите средства в кратки срокове и без излишна административна тежест.

Кой може да се възползва от предложението?

В кампанията могат да участват всички дееспособни физически лица, които:

  • са навършили 18 години;
  • притежават българско гражданство;
  • живеят на територията на Република България;
  • кандидатстват и усвоят кредит в рамките на промоционалния период.

Служителите на организатора и лицата, ангажирани с провеждането на кампанията, както и членовете на техните семейства, не могат да участват.

Предимства на кредитите с 0% лихва

Предложението на Кеш Кредит се отличава с редица ползи за потребителите:

  • Без оскъпяване – клиентите връщат само усвоената сума при спазване на условията;
  • Бързо одобрение – процесът е оптимизиран за максимална ефективност;
  • Гъвкави срокове – възможност за избор на период на погасяване;
  • Достъпност в цялата страна – чрез онлайн канала и търговската мрежа;
  • Прозрачни условия – ясно дефинирани правила и изисквания.

Тези предимства превръщат кампанията в практично решение за хора, които търсят краткосрочно финансиране без допълнителни разходи.

Надежден партньор във финансовите решения

Кеш Кредит е утвърдена небанкова финансова институция, която оперира съгласно българското законодателство и предоставя прозрачни и отговорни финансови услуги. Компанията е организатор на кампанията и действа като кредитен посредник на „Кеш Кредит Мобайл“ ЕАД, което гарантира сигурност и доверие за клиентите.

Новата инициатива „0 е повече от 1“ е още една стъпка към предоставянето на достъпни и иновативни финансови решения, насочени към реалните нужди на потребителите.

В условията на динамична икономическа среда възможността за кредит с 0% лихва предоставя ценна финансова подкрепа и улеснява управлението на личния бюджет. Кампанията на Кеш Кредит демонстрира ангажираността на компанията към своите клиенти, като предлага прозрачност, достъпност и сигурност във всяко финансово решение.

