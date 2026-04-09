„0 е повече от 1“: Кеш Кредит стартира кампания за потребителски кредити с 0% лихва за нови клиенти

Нова промоционална кампания на Кеш Кредит предоставя възможност на новите клиенти да се възползват от потребителски кредит с 0% лихва. Инициативата е валидна на територията на цяла България и предлага достъпно и гъвкаво финансиране за покриване на различни лични разходи при изключително изгодни условия.
Защо „0 е повече от 1“?
В отговор на нарастващата необходимост от бързи и достъпни финансови решения, Кеш Кредит стартира специалната кампания „0 е повече от 1“. Тя дава възможност на новите клиенти да получат кредит без начисляване на лихва, което значително намалява общата стойност на заема.
Кампанията е създадена с цел да улесни потребителите в управлението на техните лични финанси, като им предостави прозрачни и изгодни условия за финансиране.
Основни условия на промоцията
За да се възползват от предложението, клиентите трябва да отговарят на конкретни критерии. Ето най-важните параметри на кампанията:
Период на провеждане
Кампанията е валидна от 1 април 2026 г. до 30 април 2026 г., като в този период кандидатствалите и усвоили кредит автоматично се възползват от промоционалните условия.
Размер на кредита
Предложението включва възможност за получаване на кредит в размер до 500 евро, което го прави подходящ за покриване на текущи разходи или непредвидени ситуации.
Срок за погасяване
Кредитът може да бъде изплатен в срок от 2 до 9 месеца, което осигурява гъвкавост и удобство при планиране на бюджета.
Целева група
Промоцията е предназначена само за нови клиенти, които кандидатстват и усвоят кредит в рамките на посочения период.
Допълнително условие
Промоционалната лихва е валидна при забавяне до 15 дни по погасителния план. Тези условия правят кампанията една от най-атрактивните възможности на пазара на небанкови кредити.
Как може да се кандидатства?
Процесът на кандидатстване е максимално улеснен и достъпен за потребителите в цялата страна. Желаещите могат да подадат заявление както онлайн, така и чрез търговската мрежа на компанията. За повече информация относно условията и детайлите на промоцията може да посетите страницата на Кеш Кредит.
Кандидатстването преминава през няколко основни стъпки:
- Избор на сума и срок – чрез онлайн формата на сайта.
- Попълване на заявление – предоставяне на необходимите лични данни.
- Оценка на кандидатурата – извършва се от финансовите специалисти на компанията.
- Подписване на договор – онлайн или на място.
- Получаване на средствата – по банков път или в брой.
Благодарение на този структуриран процес, клиентите могат да получат необходимите средства в кратки срокове и без излишна административна тежест.
Кой може да се възползва от предложението?
В кампанията могат да участват всички дееспособни физически лица, които:
- са навършили 18 години;
- притежават българско гражданство;
- живеят на територията на Република България;
- кандидатстват и усвоят кредит в рамките на промоционалния период.
Служителите на организатора и лицата, ангажирани с провеждането на кампанията, както и членовете на техните семейства, не могат да участват.
Предимства на кредитите с 0% лихва
Предложението на Кеш Кредит се отличава с редица ползи за потребителите:
- Без оскъпяване – клиентите връщат само усвоената сума при спазване на условията;
- Бързо одобрение – процесът е оптимизиран за максимална ефективност;
- Гъвкави срокове – възможност за избор на период на погасяване;
- Достъпност в цялата страна – чрез онлайн канала и търговската мрежа;
- Прозрачни условия – ясно дефинирани правила и изисквания.
Тези предимства превръщат кампанията в практично решение за хора, които търсят краткосрочно финансиране без допълнителни разходи.
Надежден партньор във финансовите решения
Кеш Кредит е утвърдена небанкова финансова институция, която оперира съгласно българското законодателство и предоставя прозрачни и отговорни финансови услуги. Компанията е организатор на кампанията и действа като кредитен посредник на „Кеш Кредит Мобайл“ ЕАД, което гарантира сигурност и доверие за клиентите.
Новата инициатива „0 е повече от 1“ е още една стъпка към предоставянето на достъпни и иновативни финансови решения, насочени към реалните нужди на потребителите.
В условията на динамична икономическа среда възможността за кредит с 0% лихва предоставя ценна финансова подкрепа и улеснява управлението на личния бюджет. Кампанията на Кеш Кредит демонстрира ангажираността на компанията към своите клиенти, като предлага прозрачност, достъпност и сигурност във всяко финансово решение.