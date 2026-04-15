След наградите на АПОБ 2026: как STIGA променя стандартите в озеленяването

15.04.2026 | 08:53 ч. Обновена: 15.04.2026 | 08:54 ч.
След наградите на АПОБ 2026: как STIGA променя стандартите в озеленяването

Годишните награди на АПОБ 2026 отново поставиха във фокус най-добрите постижения в сферата на озеленяването и ландшафтната архитектура в България. Събитието, проведено в Интер Експо Център – София, събра водещи професионалисти, компании и визионери, обединени от една мисия – създаването на по-зелена, по-устойчива и по-красива среда.

Конкурсът отличи проекти и експерти в шест ключови категории:

●    Обществени паркове и градски градини
●    Зелени площи към многофамилни жилищни сгради
●    Частни градини
●    Тематични градини
●    Индустриални зелени пространства
●    Зелени покриви и интериорно озеленяване

Тези категории ясно показват колко широкообхватна и динамично развиваща се е индустрията – от градската среда до частния двор.

Новите стандарти в озеленяването

Наградите на АПОБ не са просто признание – те са индикатор за тенденциите в бранша. Днес озеленяването вече не се свежда само до естетика. Все по-голямо значение имат:

●    устойчивите решения
●    ефективната поддръжка
●    технологиите, които улесняват работата

Именно тук се откроява ролята на модерното оборудване, което стои зад всеки успешен проект.

STIGA – технологията зад перфектната зелена среда

Сред партньорите на събитието беше и STIGA Bulgaria – бранд, който все по-ясно затвърждава позицията си като ключов фактор в развитието на съвременното озеленяване.

Съчетавайки иновации, надеждност и устойчив подход, STIGA предлага решения както за професионалисти, така и за любители градинари.

Какво отличава STIGA?

Високоефективни косачки – за перфектно поддържани тревни площи
 ✔ Акумулаторни инструменти – екологични и удобни за работа
 ✔ Роботизирани косачки – интелигентна грижа за градината
 ✔ Професионална техника – за големи проекти и обществени пространства

Технологиите на STIGA позволяват:

●    по-бърза и ефективна работа
●    намаляване на разходите за поддръжка
●    по-устойчиво управление на зелените площи

От визия към реалност

Проектите, отличени на АПОБ 2026, ясно показват, че бъдещето на озеленяването е свързано с интелигентни решения и устойчиви практики. Но зад всяка добре поддържана градина или парк стои правилният избор на техника.

Именно тук STIGA се превръща в естествен партньор – бранд, който не просто следва тенденциите, а ги създава.

Къде да откриете STIGA?

Продуктите на STIGA могат да бъдат открити както във физически, така и в онлайн магазините на GardenMax – доверен партньор, предлага богато разнообразие от техника за градина и професионално озеленяване.

В GardenMax ще намерите:

●    пълната гама STIGA
●    експертна консултация
●    решения както за дома, така и за бизнеса

Независимо дали създавате нова градина или поддържате голям проект, правилната техника е ключът към отлични резултати.

Поглед към зеленото бъдеще

Годишните награди на АПОБ 2026 показаха, че България уверено върви към по-зелено и устойчиво бъдеще. В този процес ролята на иновативните брандове като STIGA е по-важна от всякога.

С правилните инструменти, вдъхновение и професионализъм, всяко зелено пространство може да се превърне в пример за качество и устойчивост.

А когато технологията срещне природата – резултатът е повече от впечатляващ.

