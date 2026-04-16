КФН с кампания #ИнвестирайБезопасно: Инвестирай смело. Не – инвестирай мъдро

Живеем във век, в който изглежда, че парите се печелят твърде лесно.

Хиляди мобилни приложения или уебсайтове предлагат да умножат за часове богатства, които други са натрупвали столетия. От гледна точка на днешния инвеститор историите за пиратите, прибирали тонове злато или иманярите, открили древно съкровище, са истории от приказките.

Дали обаче и него не го дебнат същите рискове, които са потапяли корабите на тогавашните авантюристи?

Лесните печалби винаги са следвани от измамници, пазарни злоупотреби дори исторически случайности, които са водели до гигантски катастрофи.

Как да спечелим, без да станем жертва?

Експертите предупреждават, че всяка инвестиция неизбежно носи и определени рискове.

Първата стъпка да ги избегнем е да ги познаваме.

Затова ти представяме основните рискове пред които ще се изправиш като инвеститор:

• Пазарният риск е сред най-често срещаните. Цените на акциите, облигациите и други активи се променят под влияние на икономически и политически фактори, лихвени проценти или кризи. Дори стабилни компании могат временно да спаднат, затова се препоръчва диверсификация – разпределяне на средствата между различни активи, отрасли или региони.

• Ликвидният риск възниква, когато даден актив не може да се продаде бързо или без загуба. Това е по-характерно за по-малки пазари или при пазарни сътресения, затова е важно да се прецени колко лесно може да се продаде дадена инвестиция.

• Информационният риск също е съществен – решения, базирани на слухове или социални мрежи, могат да доведат до загуби. По-добър подход е анализът на надеждни източници и консултация със специалист.

• Съществува и емоционален риск – импулсивни реакции при рязко покачване или спад на цените. Паниката или прекомерният ентусиазъм често водят до грешки, затова дисциплината и дългосрочната стратегия са по-ефективни.

• Сериозен е и рискът от измами. Все по-често се срещат фалшиви платформи с обещания за висока или „гарантирана“ доходност, често рекламирани агресивно онлайн. Затова е важно да се проверява дали са лицензирани.

Най-добрата защита срещу рисковете е да си информиран - разбери какви печалби можеш да очакваш, какви загуби са възможни и избирай внимателно своите финансови партньори.

Но как да се предпазиш от най-масовите измами на капиталовите пазари?

В обновения сайт на „Инвестирай безопасно“ можеш да се запознаеш с най-честите измамни схеми на капиталовите пазари и с практични съвети как да се предпазиш от тях.

Но ето и част от основните стъпки, които да предприемеш, за да се защитиш:

1. Проверка на лиценза – винаги трябва да се установи дали инвестиционният посредник или платформата притежава лиценз от Комисията за финансов надзор или от друг надзорен орган в ЕС.

2. Проверка на източника на информация – официалните сайтове на регулаторите и на борсите са най-надеждният източник за данни за посредници и публични компании. Дори когато се твърди, че дружеството е лицензирано, следва да се направиш самостоятелна проверка в официален регистър.

3. Внимание към обещанията за висока доходност – обещанията за сигурна или гарантирана печалба са един от най-силните предупредителни сигнали за измама.

4. Никога не изпращай средства към непроверени сметки – особено когато плащането се изисква спешно или чрез нетипични канали. Никога не заплащай такси, които не са ясно и предварително определени.

5. Пази личните си данни – измамниците често искат копия от документи или достъп до банкови и инвестиционни сметки.

С въвеждането на еврото инвестирането е по-достъпно от всякога, но изисква повишено внимание, информираност и грамотност. Разбери ясно къде влагаш парите си и какви резултати можеш да очакваш – посети обновената дигитална кампания на Комисия за финансов надзор #ИнвестирайБезопасно и научи как да взимаш по-разумни и сигурни решения – www.fsc.bg/invest-safely