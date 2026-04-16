Стачката в „Луфтханза“ продължава и днес

Преговорите между ръководството на германската авиокомпния „Луфтханза“ (Lufthansa) и пилотския синдикат „Ферайнигунг Кокпит“ (Vereinigung Cockpit) се провалиха, като не беше постигнато съгласие по спорните въпроси и стачните действия ще продължат до петък, предадоха АПА и Ройтерс.

Само часове след предложението за посредничество страните се разделиха без резултат и си отправиха взаимни обвинения, като основният спор остава обхватът на темите за договаряне.

Паралелно със стачките синдикатът „Ферайнигунг Кокпит“ и организацията на кабинния персонал „Уфо“ (Ufo) призоваха за протести по време на тържествата във Франкфурт по повод 100-годишнината от първия полет на компанията. На събитието по-късно днес се очаква да присъстват германският канцлер Фридрих Мерц и министърът на транспорта Патрик Шнайдер.

Заради стачките в сряда бяха отменени стотици полети, включително 12 полета от и до летище София. Около 20 000 служители на кабинния екипаж в „Луфтханза“ и регионалната ѝ дъщерна компания „Ситилайн“ (Cityline) участват в протестите, съобщи БТА.