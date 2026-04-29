Продават Кулата на Галилей във Флоренция

Историческа резиденция във Флоренция, свързвана с Галилео Галилей, е обявена за продажба на цена от 12,5 милиона евро, съобщи АПА.

По данни на брокерската компания Lionard Luxury Real Estate имотът включва кула, за която се смята, че е била използвана от учения за астрономически наблюдения в началото на XVII век. В близост до сградата се е намирал и домът, в който е живял Галилей. Възпоменателна плоча отбелязва, че от това място той е правил свои наблюдения, довели до изводите му за движението на Земята, съобщава БНТ.

Резиденцията разполага с 642 кв. метра жилищна площ и градина, която е приблизително 330 кв. метра, подходяща за събития с до 120 гости. Кулата има две тераси, едната от които предлага 360-градусова панорамна гледка към града - от катедралата до форта "Белведере", а в близост са и градините "Боболи".

Имотът е собственост на американски предприемач, който го е използвал като семейна резиденция. По неофициална информация вече има засилен интерес от потенциални купувачи.

Триетажната сграда съчетава исторически елементи със съвременно оборудване. На приземния етаж са разположени дневна с излаз към градината, фитнес зона и кухня с просторна веранда. Първият етаж включва представителни помещения и допълнителна кухня, а на втория се намират основна спалня с две бани и кабинет.