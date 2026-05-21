„Компас Инвест“ представя нова серия капиталово защитени продукти с Goldman Sachs с 12.8% годишен купон в USD и 7.8% в EUR

След изключително силния интерес към предходните две кампании за капиталово защитени инвестиционни решения, Управляващо дружество „Компас Инвест“ обяви старта на нова серия структурирани продукти със 100% защита на капитала, разработени и емитирани от Goldman Sachs Bank Europe – една от най-високо рейтинговите банкови институции в Европа (A1/A+/A+).

Новата емисия надгражда вече утвърдения модел на дружеството и затвърждава тенденцията „Компас Инвест“ да предлага на българския пазар инвестиционни решения от световна класа, комбиниращи защита на капитала, глобална диверсификация и потенциал за атрактивна доходност.

Два валутни варианта с фиксиран годишен купон

Продуктите са достъпни в две валути – евро и щатски долари, като предлагат различни нива на доходност според валутата на инвестицията.

• CGS 100% Capital Protect USD+ предлага фиксиран купон от 12.8% на годишна база

(6.4% на полугодие)

• CGS 100% Capital Protect EUR+ предлага 7.8% годишно (3.9% на полугодие)

И при двата продукта купоните се натрупват и изплащат при автоматично предсрочно обратно изкупуване, което може да се осъществява на всеки шест месеца при изпълнение на предварително дефинирани условия.

Глобална диверсификация с контролирана волатилност

Структурите са базирани върху индекса Solactive Global Multi-Asset ETF Portfolio 5% VT Index, който комбинира експозиция към водещи глобални активи чрез ETF-и върху:

• S&P 500

• Nasdaq

• европейски акции

• американски държавни облигации

• злато



Индексът използва механизъм за контрол на волатилността с цел по-стабилно поведение в различни пазарни среди. Продуктите са структурирани с максимален срок до пет години и предлагат 100% защита на главницата на падежа при липса на кредитно събитие с емитента Goldman Sachs Bank Europe. При положително представяне на индекса инвеститорите участват и в ръста на базовия актив.

Партньорство от световна класа

От „Компас Инвест“ коментират, че засиленият интерес към подобен тип решения е част от по-широка тенденция сред инвеститорите към търсене на баланс между сигурност и пазарна експозиция в условията на продължаваща макроикономическа несигурност и висока волатилност на глобалните пазари.

„В последните години наблюдаваме ясно пренареждане на инвестиционните предпочитания. Все повече инвеститори търсят структури, които могат едновременно да защитят капитала им и да предоставят достъп до потенциала на глобалните пазари. Именно това стои в основата на партньорството ни с Goldman Sachs“, коментират Драгомир Великов и Ивайло Ангарски от управляващото дружество.

Трето поредно международно отличие

Новата кампания идва в момент, в който УД „Компас Инвест“ беше отличено с наградата:

Best Private Wealth Management Company Bulgaria 2026

присъдена от международното издание Global Banking & Finance Review. Това е трето поредно отличие за дружеството в категорията и още едно признание за последователния подход на компанията в управлението на активи и wealth management услугите.

Отличията на Global Banking & Finance Review през годините са присъждани на едни от най-разпознаваемите международни финансови институции в света, включително Goldman Sachs, Standard Chartered, DBS Bank, Scotiabank и други глобални банкови групи.

„В управлението на активи резултатите не се измерват в рамките на една година. Те са функция на дисциплина, последователност и способност да се следва стратегия независимо от пазарния шум“, коментира Драгомир Великов, главен инвестиционен мениджър на дружеството.

„Индустрията се развива към все по-голяма персонализация и интеграция между различните класове активи. Българските инвеститори вече търсят решения, които доскоро бяха достъпни основно за клиенти на международни private banking институции“, допълва Ивайло Ангарски, изпълнителен директор на „Компас Инвест“.

Достъп и условия

През годините дружеството изгражда партньорства с международни финансови институции като Goldman Sachs, Bank of America и ING, което позволява достъп до глобална експертиза и инвестиционни решения от най-висок клас.

Продуктите се предлагат на клиенти с договор за доверително управление с УД „Компас Инвест“ след извършване на оценка за уместност, инвестиционни цели и рисков профил.

За инвеститори, които все още не са клиенти на дружеството, е необходимо установяване на клиентски отношения в рамките на услугата управление на портфейл.

Важно: Предложената инвестиция представлява управление на портфейл по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ. Настоящият материал е с информативна цел и не представлява инвестиционна препоръка. Стойността на инвестицията и доходът от нея могат да варират преди падежа. Пълната защита на капитала е валидна само на падежа и е обвързана с кредитоспособността на емитента Goldman Sachs Bank Europe. Инвестициите не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или друга форма на публична гаранция.