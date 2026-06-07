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Гърция готви данък върху печалбите от криптовалута

Размерът му вероятно ще бъде 15 процента

07.06.2026 | 12:29 ч. 3
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

Гърция подготвя законодателен акт, с който да въведе данък от 15 процента върху капиталовите печалби от криптовалута, са казали днес двама запознати с темата източници от правителството пред „Ройтерс“.

В момента страната няма цялостна правна рамка за облагане на криптовалутите, а Европейският съюз не разполага с единна данъчна система в тази сфера.

Високопоставен правителствен източник е казал пред агенцията, че Министерството на финансите подготвя законопроект, който се очаква да бъде внесен в парламента през следващите месеци. „Целта е криптовалутите да бъдат включени в данъчната рамка на страната“, е обяснил той.

Облагането на криптовалутите в европейските страни варира от 8 процента в Кипър до 30 процента във Франция и обикновено е върху капиталовите печалби.

Друг източник от гръцкото правителство е потвърдил плановете и е допълнил, че 500 евро от печалбата ще бъдат необлагаеми. Данъкът няма да се прилага за физически лица, които „копаят“ криптовалути, но ще засяга и тази дейност, ако се извършва от дружества, предава БТА.

И двамата източници са казали, че е трудно да се направи оценка на гръцкия пазар на криптовалути, защото огромното мнозинство от инвеститорите използват платформи, базиррани извън страната. Засега няма и конкретни прогнози за приходите на държавата от новия данък.

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Тагове:

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