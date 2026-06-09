Евроинс ще предоставя застраховка „Гражданска отговорност“ на българските превозвачи на максимална цена от 1998 евро на тежкотоварно превозно средство

Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ), част от системата на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията (МИИИ), предприе конкретни действия за изпълнение на програмата за ограничаване ръста на цената на застраховка „Гражданска отговорност“ за тежкотоварни автомобили, извършващи международен транспорт.

Програмата е разработена като временна пазарна мярка в отговор на сериозното поскъпване на застрахователното покритие през последните месеци, предизвикано от ограничен презастрахователен капацитет и повишена щетимост в сектора. Целта е да се осигури стабилност на пазара и да се запази конкурентоспособността на българските международни превозвачи.

Очакваният ефект за транспортните фирми е ограничаване на ръста в цената на застраховката.

Гаранцията на БАЕЗ беше издадена миналата седмица, а от началото на тази седмица частният застрахователен пазар ще започне да предлага застраховка „Гражданска отговорност“ за международни превозвачи на цени, съпоставими с тези на международните пазари.

Евроинс ще предоставя застраховка „Гражданска отговорност“ на българските превозвачи на максимална цена от 1998 евро

Един от водещите застрахователи в България - ЗД Евроинс АД (Евроинс България), ще предлага годишна автомобилна застраховка „Гражданска отговорност“ на българските транспортни фирми, извършващи международни превози и доставки, на максимална цена от 1998 евро на тежкотоварно превозно средство (международни влекачи с полуремаркета - тирове и камиони).

Специалните ценови условия по застраховката са договорени с активната подкрепа на Българската агенция по експортно застраховане (БАЕЗ) и след интензивни преговори и консултации с Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията (МИИИ) и Комисията за финансов надзор (КФН).

Целта е да се запази конкурентоспособността на българските транспортни компании, извършващи международни превози и доставки - един от важните и стратегически отрасли в българската икономика, даващ поминък на хиляди български семейства. Целта е да се предостави реално облекчение за сектора, стабилност и предвидимост в момент на сериозни предизвикателства на международния пазар.

„Постигнатите условия за застраховка „Гражданска отговорност“ за българските превозвачи и партньорството между бизнеса и държавата са показателни, че когато всички страни работят заедно, съвместно и конструктивно, могат да се постигат добри резултати за цялата българска икономика,“ коментира Йоанна Цонева, изпълнителен директор на Евроинс.

Евроинс ще изисква от превозвачите да се ангажират с внедряването и прилагането на набор от мерки, които ефективно да ограничат високия застрахователен риск и голямата щетимост в сектора.

Програмата е временна и ще действа до 1 юни 2027 г.

Основният инструмент на схемата е предоставянето на гаранция от БАЕЗ към презастрахователите. Гаранцията се активира при високи нива на щетимост и има за цел временно да осигури ликвидност при забавяне на плащанията от страна на презастрахователите към застрахователните дружества. След извършеното плащане БАЕЗ има право да си възстанови средствата от съответния презастраховател.

Механизмът не прехвърля риска от обичайната дейност на частния сектор към държавата.

Отговорността на БАЕЗ се включва само при значително надвишаване на обичайните нива на щетимост – над 120% до 150% от събраните премии. Извън този интервал рискът остава изцяло за сметка на частните презастрахователи.

Програмата е временна и ще действа до 1 юни 2027 г., а очакваният ефект е ограничаване на ръста на цените на застраховка „Гражданска отговорност“ до около 2000 евро на камион.

Мерки за контрол

В рамките на гаранционната схема са предвидени и редица мерки за контрол и ограничаване на щетимостта. Сред тях са задължително оборудване на превозните средства с видеорегистратори с достатъчен капацитет за съхранение на записи, предоставяне на достъп до тахографските данни и прилагане на специализирани процедури при настъпване на пътнотранспортни произшествия.

Целта е да се намалят случаите на неправомерно вменяване на вина на български превозвачи и да се подобри управлението на риска в сектора.

Гаранцията на БАЕЗ беше издадена миналата седмица, а от началото на тази седмица частният застрахователен пазар ще започне да предлага застраховка „Гражданска отговорност“ за международни превозвачи на цени, съпоставими с тези на международните пазари.