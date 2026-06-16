Превозвачите се срещат с Радев днес

Съюзът на международните превозвачи (СМП), съвместно с партньорските организации от транспортния сектор са поканени от премиера Румен Радев на среща в Министерски съвет днес, предаде БГНЕС.

Превозвачите обявиха миналата седмица, че планираният за 15 юни (понеделник) национален протест в София и големите градове се отлага временно.

Решението бе взето във връзка с получена официална покана за среща с министър-председателя Румен Радев.

Като отговорен бранш, който винаги е залагал на конструктивния диалог преди предприемането на крайни действия, СМП прие тази покана като първа стъпка към чуваемост от страна на новата власт. Ръководството на Съюза изразява надежда, че българското правителство ще предложи адекватни, конкретни и спешни мерки за решаване на критичните проблеми в сектора, свързани с цените на горивата, липсата на държавна подкрепа и контрола върху застрахователния пазар.

Транспортният сектор остава в пълна стачна и протестна готовност. В случай че срещата на 16 юни не доведе до реални ангажименти и работещи решения за спасяването на бизнеса, превозвачите ще обявят незабавно нови дати за ефективни протестни действия в цялата страна, заявват още превозвачите.