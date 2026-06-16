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Симеон Дянков: Общият дефицит за 2025 година е около 5,5% от БВП

ББР трябва да бъде ликвидирана и всички пенсионери трябва да напуснат държавната администрация, заяви той

16.06.2026 | 09:40 ч. 23
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Общият дефицит за 2025 г е около 5,5% от БВП, заяви Симеон Дянков, председател на Фискалния съвет пред БНТ.

"Консервативно изчислено, дефицитът ще достигне между 2,2 млрд. евро и 3,4 млрд. евро, което означава общ дефицит от около 5,5 – 6% от БВП за 2025 г.", заяви Симеон Дянков. 

Той заяви, че с процедурата за свръхдефицит е даден толеранс на новото правителство.

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"На това правителство внезапно му беше даден огромен толеранс – то може да каже: "Предишните направиха това и затова трябва да съкращаваме дефицита с по половин процентен пункт годишно." Големият въпрос обаче е дали има реформатори. Аз твърдя, че няма. Екипът там е съставен от бивши министри и заместник-министри, които са отговорни именно за тези бюджети", коментира Дянков. 

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Председателят на фискалния съвет даде предложения за намаляване на бюджетния дефицит.

"ББР трябва да бъде ликвидирана като дружество – тя носи единствено корупция. Към момента Българската банка за развитие разполага с капитал от 2,27 млрд. евро. Този капитал веднага се връща държавния бюджет. Необходимо е и изравняване на условията между държавната администрация и частния сектор – държавните служители да плащат своите осигуровки. Ако тази мярка бъде въведена от средата на годината, ще бъдат спестени около 620 млн. евро. Всички пенсионери трябва да напуснат държавната администрация. Това трябва да стане доброволно, като бъдат премахнати 20-те заплати при напускане. Само с тази мярка спестяванията ще достигнат около 2,3 млрд. лева и България ще излезе от процедурата по свръхдефицит."

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Тагове:

Симеон Дянков общият дефицит 5 5% от БВП
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