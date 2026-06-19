Tech of Tomorrow: AI агентите навлизат в пазаруването, а брандът остава най-ценният актив за бизнеса

Организираният от Investor.bg форум Tech of Tomorrow се проведе на 18 юни в Интер Експо Център и събра представители на водещи компании от секторите на електронната търговия, маркетинга, финансовите технологии, енергетиката, логистиката и платежните услуги. Участниците обсъдиха как изкуственият интелект променя начина, по който потребителите пазаруват, компаниите комуникират и извършват разплащания. Сред основните акценти на събитието бяха навлизането на AI агентите в пазаруването, новите правила в електронната търговия, бъдещето на маркетинга в ерата на алгоритмите, дигитализацията на финансовите услуги и ролята на умните технологии в управлението на енергията и логистиката.

Една от ключовите теми във форума беше ролята на AI агентите в процеса на пазаруване и разплащане. Според участниците тези технологии вече могат да извършват покупки и плащания от името на потребителите, но масовото им навлизане ще зависи от доверието на клиентите и от способността на бизнеса да гарантира сигурност на процесите.

„AI агентите ще променят много навиците на хората и ще им спестят време, но по-скоро трябва да ги възприемаме като средноинтелигентни помощници, а не заместители на здравия ни разум“, коментира Цветомир Узунов, финансов директор на Kaufland България.

Според Кирил Сургов, главен оперативен директор на Easy Payment Services (EPS), сигурността ще бъде сред най-важните теми при навлизането на AI в разплащанията. По думите му при трансакциите с участие на AI агенти задължително трябва да се установява самоличността на иницииращата страна, а компаниите ще трябва да предлагат все по-надеждни механизми за защита срещу измами. „Трябва да се наблегне на защитата и сигурността, тъй като има нужда“, посочи Сургов.

Даниела Ангелова, старши експерт „Продажби“ в Ebury, очерта дигитализацията като основната посока в развитието на разплащанията. Според нея новите технологии помагат за ограничаване на човешките грешки, предоставят по-добра видимост върху финансовите процеси и улесняват управлението на валутния риск при международна търговия.

Участниците отбелязаха още, че използването на банкови карти ще продължи да намалява за сметка на дигиталните методи за плащане, макар картовите разплащания да запазят своето място в определени пазарни ниши.

Според данни на MyPOS, цитирани по време на дискусията, малкият и средният бизнес ускоряват дигитализацията на разплащанията си, като през 2024 г. броят на трансакциите е нараснал с над 60%, достигайки обем от над 1 млрд. евро.

Сред акцентите във форума беше и бъдещето на маркетинга в среда, доминирана от алгоритми, автоматизация и изкуствен интелект. Една от дискусиите беше посветена на въпроса дали компаниите трябва да поставят по-силен фокус върху изграждането на бранд или върху кампании, които носят директни продажби.

Според Лазар Малаков от Aleph Digital противопоставянето между двете направления е погрешно. „Няма по-важно. Нещата трябва да се гледат в цялост“, коментира той, като подчерта, че устойчивият растеж изисква баланс между дългосрочното изграждане на доверие и постигането на измерими бизнес резултати.

Генадий Воробьов, основател и ръководител на Netpeak Bulgaria Digital Growth Partner Agency, подчерта значението на бранда като дългосрочен актив.

„Ако нямаш бранд, когато спреш рекламите, приходите започват да спадат. Брандът е това, което остава“, заяви той.

Според Жанет Найденова, изпълнителен директор на Българската е-комерс асоциация (БЕА), най-голямото предизвикателство пред бизнеса днес е способността да се адаптира към промените, които новите технологии и алгоритмите налагат.

Сериозно внимание беше отделено и на влиянието на изкуствения интелект върху електронната търговия.

Никола Минков, съосновател на Trackian и изпълнителен директор на Serpact, цитира данни от Statista, според които около 900 милиона потребители седмично използват ChatGPT. По негови думи данни от последната Киберседмица в САЩ показват, че приблизително 20% от всички поръчки са били генерирани с помощта на AI асистент.

Минков обърна внимание и на предизвикателствата, свързани с т.нар. AI халюцинации, като подчерта значението на доверието, клиентската обратна връзка и медийното присъствие за изграждането на силни брандове.

Александър Червенков, AWS Account Manager в Cloud Office, посочи, че изборът на облачна инфраструктура е стратегическо решение, което определя възможностите за развитие и мащабиране на бизнеса. Според него изкуственият интелект не трябва да бъде самоцел, а инструмент за решаване на конкретни бизнес проблеми и оптимизация на разходите.

От своя страна Асен Витанов, съосновател на Yellow Door, подчерта значението на гъвкавата технологична инфраструктура и възможностите за персонализация в електронната търговия. По думите му бизнесът трябва внимателно да балансира между персонализираното потребителско изживяване и опасността клиентите да останат с усещането, че компаниите знаят твърде много за тях.

Калоян Кирилов, съосновател на Словоред 2020, постави акцент върху човешкия фактор в комуникацията. Според него потребителите все по-лесно разпознават съдържание, създадено изцяло от изкуствен интелект, а липсата на човешки почерк може да доведе до загуба на внимание и доверие.

В дискусията се включи и Младен Борисов, маркетинг директор на eBag, който посочи, че ролята на езиковите модели в поведението на потребителите продължава да нараства. Според него най-важният фактор за успешното използване на AI остава качеството на данните и правилният контекст, който компаниите предоставят на технологиите.

Форумът обърна внимание и на ролята на технологиите в енергийния преход и развитието на умните домове. Мирчо Мирев, ръководител „Интеграции“ в Shelly Group, отбеляза, че използването на устройства за управление и оптимизация на потреблението на електроенергия в България нараства, макар пазарът все още да е в ранен етап на развитие. Според него растящите цени на електроенергията увеличават интереса към решения, които дават детайлна информация за потреблението и позволяват по-интелигентно управление на енергийните ресурси.

„Умният компонент, или възможността да решаваме кога, колко и по какъв начин да инвестираме енергията, която ще купим или сме генерирали и съхранили, ще става все по-ключов в бъдещата система“, посочи Мирев. По думите му домовете постепенно ще се превръщат от пасивни консуматори в активни участници на енергийния пазар, като все по-често ще могат както да потребяват, така и да генерират и съхраняват електроенергия.

Мирев отбеляза още, че изкуственият интелект вече играе важна роля както в разработването на нови продукти, така и в ускоряването на инженерните процеси и внедряването на иновации.

Сред темите на Tech of Tomorrow бяха и предизвикателствата пред логистиката и управлението на веригите за доставки в условията на променящо се търсене и нарастващи очаквания за по-бързо обслужване. Цветан Найденов от Remix Global и Калин Костов, COO на OnlineMashini.BG, обсъдиха необходимостта от по-прецизно управление на наличностите и по-добра видимост върху процесите по веригата на доставки.

„Колкото по-опростени и добре изградени са процесите в една компания, толкова по-добре функционира тя“, посочи Костов. Според него едни от най-големите скрити разходи в бизнеса са свързани именно с неефективните процеси, липсата на точна информация в реално време и затрудненото прогнозиране на търсенето.

Участниците в дискусията се обединиха около мнението, че устойчивите вериги на доставки изискват баланс между сигурност, гъвкавост и цена, а изкуственият интелект ще има все по-важна роля в анализа на данни, управлението на наличности и вземането на оперативни решения.

Общият извод от дискусиите на Tech of Tomorrow беше, че изкуственият интелект вече не е технология на бъдещето, а реален инструмент за развитие на бизнеса. Успехът обаче няма да зависи единствено от внедряването на нови технологии, а от способността на компаниите да съчетаят иновациите с доверие, сигурност, силни брандове и добро разбиране на потребителските нужди.

Повече информация за събитието и следващите инициативи е достъпна в платформата Investor Media Pro.

Основни партньори на събитието са: Cloud Office, MFG, Shelly Group, A1 България

Партньори: Kaufland, Словоред 2020, Inter Expo Center

С подкрепата на: Девин, Хипермаркети HIT Max, gladen.bg, MANCHINI, Angel’s Estate, White Bite Catering

Институционални партньори: BEA – Българска е-комерс асоциация, Българска финтех асоциация, Българо-испанска търговска камара, See Next, Българска асоциация на софтуерните компании, Асоциация на индустриалния капитал в България

Медийни партньори: БанкерЪ, See News, Bloomberg TV Bulgaria, Bulgaria ON AIR, Dnes.bg, dir.bg