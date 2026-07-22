Кои професии биват измествани постепенно от AI?

Професиите, свързани с рутинни и повтарящи се задачи, постепенно ще бъдат изместени или търсенето на кадри в тях ще намалее заради развитието на изкуствения интелект. Сред най-засегнатите вече са копирайтърите, преводачите, специалистите по софтуерно тестване и служителите на някои административни позиции.

Това коментира Георги Първанов от Българската конфедерация по заетостта в предаването "България сутрин".

"Всякакви професии, които предполагат рутинна работа, подлежат на изчезване, или ще има все по-малко търсене. Наблюдаваме на пазара на труда една професия като копирайтър, че все по-малко се търси. До голяма степен може да се замени от изкуствен интелект (AI)", заяви той.

Подобна тенденция се наблюдава и в IT сектора, където търсенето на QA специалисти, които отговарят за проверката на качеството на софтуера, също намалява. Според Първанов част от тази дейност вече може да бъде поета от изкуствен интелект.

"По-малко търсене има на преводачи. Част от хората, които се занимават с тази дейност, вероятно ще трябва да помислят за втора професия или да бъдат преквалифицирани. Някои административни позиции също - намалява търсенето и се заемат от AI. В същото време се появяват нови професии, свързани с AI", подчерта той пред Bulgaria ON AIR.

По думите му технологиите бързо достигат до етап на насищане, а повече от половината съдържание в социалните мрежи вече се генерира от изкуствен интелект.

Очаква се връщане към човешкото съдържание

Първанов прогнозира, че в рамките на една или две години може да започне и обратна тенденция, при която човешкото участие и автентичното съдържание отново ще бъдат по-силно ценени.

"В рамките на година-две ще видим и обратния процес - повече връщане към човешкото. Вървим към все по-споделена икономика, т.е. ще споделяме велосипеди, автомобили, жилища. Това предполага стотици хиляди, вероятно милиони работни места в рамките на Европа, да търсят друга преквалификация. Престоят ни предизвикателни и динамични времена на пазара на труда", прогнозира той.

Според експерта компаниите също помагат на служителите си да придобиват нови умения, но отговорността не трябва да бъде оставяна единствено на работодателите.

"Те не трябва да стоят и да чакат работодателят да дойде и да им каже, че професията им е защитена. Трябва да има инициативност на хората и по-голяма разбиране какво ги очаква", настоя Първанов.

Тясната специализация ще става все по-важна

Сред уменията, които ще бъдат търсени през следващите години, той открои задълбочените познания в областта на точните и природните науки.

"Когато имам лекции сред млади хора, повтарям да наблегнат на сериозната наука. Учете биология, химия, физика, математика. Времената на общите специалности намаляват. По-малко търсене ще има на хора, които са завършили икономика. Ще се търси тясна специализация", смята Първанов.

По повод новите правила за заплащането в Европейския съюз той уточни, че в България все още няма окончателно прието законодателство.