Гледат мярката на украинеца, убил японка в София

Днес се очаква Софийският градски съд да гледа мярката за неотклонение на 24-годишния украинец, който бе задържан за убийствтото на японка в столичния квартал "Бъкстон".

"Софийска градска прокуратура привлече в качеството на обвиняем 24-годишен украински гражданин за смъртта на 18-годишна японска гражданка", заяви заместник-градският прокурор на София Десислава Петрова.

По думите ѝ двамата са били двойка и са живеели на адреса, където е извършено престъплението от около 3 години. Между тях е възникнал битов конфликт, който е прераснал в сбиване. Мъжът е бил в апартамента при влизането на полицаите.

Украинецът е заявил, че тя го е нападнала с палка, след това с нож. Той е отнел ножа и на свой ред я е нападнал, като ѝ е причинил поредица от прободни наранявания в областта на гърба и шията, вследствие на което е настъпила и смъртта ѝ.

Предстои да бъдат изяснени и резултатите от изследванията за употреба на алкохол и наркотични вещества. Обвиняемият е дал доброволно проби, включително за ДНК експертиза, и се е съгласил да бъде освидетелстван.