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Бивша шефка на КЕВР осъди прокуратурата за над 15 000 евро

Светла Тодорова се сдоби с обвинение през 2017 г.

02.09.2026 | 08:05 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Бившата председателка на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Светла Тодорова осъди прокуратурата да ѝ изплати обезщетение от над 15 000 евро заради незаконно обвинение.

Тодорова беше привлечена към наказателна отговорност за длъжностно престъпление през 2017 г. заедно с друг бивш председател на КЕВР – Ангел Семерджиев.

Тогава прокуратурата съобщи, че в периода от декември 2014 г. до 1 април 2015 г. Тодорова е инициирала решение, с което са били променени цените за пренос и разпределение на 26 газоразпределителни дружества в страната. Според обвинението тя не е изпълнила и служебните си задължения, тъй като не е предприела действия за откриване на производство за изменение на цените.

През 2020 г. материалите по делото срещу Тодорова са били отделени в самостоятелно производство, докато делото срещу Семерджиев е било внесено в съда. Година по-късно производството срещу бившата шефка на КЕВР е било прекратено поради липса на данни за извършено престъпление.

Делото срещу Семерджиев е било внесено във вече закрития Специализиран наказателен съд, където той е бил оправдан на първа инстанция. Прокуратурата не е протестирала присъдата и тя е влязла в сила.

През миналата година Светла Тодорова е завела иск срещу прокуратурата за 100 000 лева по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. 

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