ТRENDER – бранд за смарт часовници, който поставя стила на първо място

Смарт часовниците вече не са просто технологични устройства, които измерват активността, показват известия и помагат да следим ежедневието си. Те се превърнаха в част от личния стил – аксесоар, който присъства във визията ни през целия ден и естествено трябва да се съчетава с начина, по който се обличаме и изразяваме себе си.

Именно върху тази идея стъпва TRENDER – бранд за смарт часовници, който поставя дизайна, модата и стилната визия на преден план. Функционалността остава важна, но тя е представена в продукт, който изглежда добре както в офиса, така и по време на среща, пътуване, тренировка или вечер навън.

TRENDER разглежда смарт часовника не само като технология за китката, а като завършен модерен аксесоар.

Когато технологията се превърне в част от визията

При традиционните смарт устройства вниманието често е насочено основно към функциите. При часовника обаче дизайнът е също толкова важен, защото той е постоянно видима част от облеклото.

Формата на корпуса, размерът на дисплея, цветът, материалът на каишката и дори дизайнът на циферблата могат да променят цялостното излъчване.

Точно затова смарт часовниците TRENDER са разработени с идея за баланс между модерна технология и визуална естетика. Моделите могат да се комбинират с различни стилове – от спортен и casual до business и smart casual.

Часовникът може да бъде дискретен детайл или централен акцент във визията, в зависимост от начина, по който е комбиниран.

Дамските смарт часовници TRENDER – елегантност в технологична форма

При дамските модели модата има още по-силно присъствие.

TRENDER POSH е пример за посоката, в която брандът развива своите дамски предложения – по-фини линии, елегантни цветове и дизайн, който лесно може да се комбинира с останалите аксесоари.

Смарт часовникът все по-често се носи редом до гривни, пръстени и други бижута. Затова той трябва да изглежда естествено в тази комбинация.

Rose Gold, Silver и други изчистени цветови решения позволяват часовникът да бъде част както от ежедневен аутфит, така и от по-елегантна визия. Металната гривна може да придаде усещане, близко до класически часовник или бижу, докато силиконовата каишка прави същия модел по-спортен и непринуден.

Един часовник – няколко различни стила.

Мъжките смарт часовници TRENDER – модерно присъствие и характер

При мъжките модели стилът се изразява чрез ясни линии, модерни форми и добре подбрани материали.

TRENDER GENT, TRENDER ACTIVE и TRENDER RAZOR предлагат различни интерпретации на съвременния мъжки часовник. Някои модели имат по-силно изразено спортно присъствие, други са по-изчистени и елегантни, а трети могат лесно да преминат от ежедневна към по-официална визия.

Метални гривни, кожени и силиконови каишки, черни, сребристи и по-класически цветови решения позволяват часовникът да бъде адаптиран към индивидуалния стил.

С риза и сако той може да бъде част от деловата визия. С дънки, тениска и маратонки придобива по-небрежно градско излъчване. При спорт или активно ежедневие силиконовата каишка добавя повече практичност и динамика.

Това превръща TRENDER в аксесоар, който не е ограничен до един конкретен повод.

Каишките като част от модната концепция

Един от най-лесните начини да променим излъчването на смарт часовника е чрез неговата каишка.

При TRENDER тя не е просто консуматив или резервна част. Тя е част от цялостната концепция за персонализация. Различните каишки за смарт часовници позволяват един и същ модел да бъде адаптиран към конкретен повод, сезон или облекло.

Силиконовата каишка е подходяща за активен ден, спорт или по-небрежна визия. Металната гривна веднага прави часовника по-елегантен. Кожената каишка добавя по-класическо и премиум излъчване.

По този начин потребителят не е ограничен до дизайна, с който първоначално е закупил часовника. Той може да го променя според собствения си стил.

Стил за различните моменти от деня

Съвременният начин на живот рядко следва само един ритъм. Сутринта може да започне с тренировка, да продължи с работни срещи и да завърши с вечеря или събитие. Аксесоарите, които носим, трябва да могат да следват тази динамика.

Точно тук смарт часовникът има сериозно предимство пред много други технологични устройства. Той е едновременно практичен и визуално присъстващ.

TRENDER залага на модели, които могат да останат на китката през целия ден, без да изглеждат неуместно при смяната на обстановката.

Технологията работи във фонов режим, докато дизайнът остава видим.

Функционалност, която не доминира над дизайна

Разбира се, стилът не означава компромис с практичността. Смарт часовниците TRENDER предлагат функции, характерни за модерните устройства – Bluetooth разговори, известия, проследяване на физическа активност, спортни режими, мониторинг на пулс, сън и други показатели.

Разликата е в начина, по който тези възможности са представени.

Вместо часовникът да изглежда като спортна джаджа, която случайно се носи на китката, дизайнът му позволява да бъде част от цялостната визия. Това е важно за хората, които искат удобството на смарт технологиите, без да се отказват от усещането за стилен аксесоар.

TRENDER – технология с отношение към стила

В основата на TRENDER стои проста идея – смарт часовникът трябва да бъде нещо, което човек иска да носи, а не само устройство, което му е полезно.

Затова дизайнът, цветовете, формите и възможностите за персонализация имат толкова важно място в идентичността на бранда.

Мъжките и дамските смарт часовници TRENDER са създадени за различни стилове и различни моменти от ежедневието – от спортна и градска визия до бизнес и по-елегантно облекло.

Допълнителните каишки и аксесоари разширяват още повече възможностите за персонализация и позволяват часовникът да се променя заедно със своя притежател.

TRENDER показва една различна страна на смарт технологиите – такава, в която функциите са важни, но стилът е този, който се забелязва първи.