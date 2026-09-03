Спор за "Хемус" между ГЕРБ и ПБ: "Гигантска криминална схема" срещу обвинения за двойно оскъпяване

Изнесените от министъра на регионалното развитие Иван Шишков данни за нередности в изграждането на АМ "Хемус" и над 1 млрд. лева авансови плащания към строителните фирми по време на изслушване в НС доведе до спор и взаимни обвинения между настоящи и бивши управляващи, съобщи БНР. Говорим за гигантска криминална схема, заяви Антон Кутев от ПБ:

"Това е организирана престъпна група с политическо управление. Аз съм абсолютно убеден, че някои от колегите, които сега се подсмиват в залата, скоро ще си дадат имунитетите по тази тема. Въпреки че ми е ясно, че прокуратурата години наред отказва да забележи нещо нередно в това. Има лоша новина към вас, нещата се променят. Хората вече не могат да търпят дивотията, която вие създадохте през годините. Затова избраха нас и ние ще доведем тази престъпна схема до края, където ѝ е мястото, някой ще бъде зад решетките за нея, уверявам ви".

Бившият регионален министър и настоящ депутат от ГЕРБ-СДС Николай Нанков отхвърли обвиненията и отправи свои към министър Шишков:

"Именно вие сте човекът, който сътвори тази каша с незаконното строителство на лот 4 на АМ "Хемус", на лот 4 на АМ" Хемус", колеги, трябва да знаете, че в момента няма установено по законовия ред незаконно строителство. В изслушването ви не стана ясно как смятате да управлявате риска от съдебни претенции при прекратяването на договорите. Не стана ясно на кого е възложен този правен анализ за "Хемус". Тук идва основният въпрос - каква е същинската цел на вашите действия? Да оскъпите в пъти автомагистрала "Хемус" и не само нея. Нашата прогноза е, че ще бъде оскъпена поне двойно. Тя ще бъде построена някога, имагинерно в бъдещето, но на поне двойно по-висока цена".

По-рано Шишков заяви, че договорите за изграждането на автомагистрала "Хемус" са сключени по начин, при който държавата е ощетена както финансово, така и юридически.

Той посочи, че са били предоставени авансови плащания от 35 процента, въпреки че за част от участъците не е имало необходимата строителна готовност.

По думите му са раздадени над 1 млрд. лева, а на места не е имало дори одобрени подробни устройствени планове.

От изказването се разбра, че вече има готов правен анализ за рисковете, пред които държавата е изправена покрай наследените инхаус договори, но няма изгледи анализът да се публикува.