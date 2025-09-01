Tesla Diner се превърна в притегателен център за феновете на Мъск ВИДЕО

На невзрачен ъгъл в Западен Холивуд, масивна кръгла сребриста сграда се извисява над кръстовището на булевард "Санта Моника“ и “Ориндж Драйв“.

Tesla Diner, който отвори врати през юли, е двуетажен ресторант, станция за зареждане на електрически превозни средства, автокино и магазин за стоки, съчетани в едно. Но той се е превърнал и в основна дестинация за поклонници на противоречивия милиардер Илон Мъск и многобройните му компании, пише CNN.

Мъск за първи път обяви идеята си за закусвалня на Tesla през 2018 г., но строителството отне пет години. По времето, когато закусвалнята отвори врати, Мъск и неговите компании бяха преминали през вълна от събития - от закупуването на тогавашния Twitter през 2022 г. до съюз (и експлозивни последици от него) с президента Доналд Тръмп, до това Tesla да бъде засегната от масови протести и рязко спадащи продажби.

First LOOK: Tesla Diner in Hollywood California. @tesla @TeslaCharging Join me on an epic journey through the Tesla Diner & Drive-In in Hollywood, California, on its grand opening day, July 21, 2025! Located at 7001 Santa Monica Blvd, this retro-futuristic diner is a… pic.twitter.com/GMTqfPMfU9 — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) July 23, 2025

Но за някои клиенти в закусвалнята, нахлуването на Мъск в политиката, хаотичният разрив с Тръмп и проблемите на Tesla са просто фонов шум.

Закусвалня в стил Джетсънс

Cybertruck на Tesla е известен с острите си ъгли, но в закусвалнята почти всичко има заоблени ръбове - с изключение, разбира се, на кутиите за храна Cybertruck.

Шофьорите на Tesla могат да избират от 80 станции за зареждане с компресор, обграждащи закусвалнята, и да поръчват храна директно от сензорните екрани на автомобилите си, докато звукът за екраните в автокиното се предава към тяхната озвучителна система.

Но много клиенти избират да се насладят на закусвалнята вътре, което включва влизане през кръгъл вход, водещ до извити плотове, овални сепарета и заоблени столове - всичко в нюанси на хром, бяло и черно. Спирално стълбище, украсено с различни версии на автономния робот Optimus на Tesla, води до покрива “Skypad“, където се продават стоки с марката Tesla и Optimus - включително желирани бонбони Tesla на цена от 35 долара. От Skypad посетителите могат да гледат гигантските филмови екрани и да се насладят на гледката към надписа на Холивуд.

В първите седмици на закусвалнята робот Optimus сервираше пуканки на Skypad, но персоналът каза, че е бил извън експлоатация от няколко седмици, когато CNN го посети в средата на август.

Tesla Diner is retro-futuristic diner & drive-in charging experience all wrapped into one 80 V4 Supercharger stalls are open to all NACS-compatible EVs, making it the largest urban Supercharger in the world pic.twitter.com/CKiNtpqm6Y — Tesla (@Tesla) July 22, 2025

Но нито един от тези проблеми не е възпрал феновете на компанията. Фен клубовете на Tesla редовно провеждат срещи в закусвалнята, а собствениците на Cybertruck в първите дни провеждаха координирани “светлинни шоута“, които включваха автономно подреждане на камиони и мигане на фаровете им синхронизирано с музика. Феновете се събраха в закусвалнята във вторник, за да гледат изстрелването на SpaceX Starship на Мъск. Други са документирали пътуванията си през цялата страна (в своите Tesla, разбира се), за да стигнат до закусвалнята.

Феновете на Мъск пренебрегват скорошната драма

Джейкъб Тоу, дизайнер на осветление от висок клас, посетил закусвалнята по време на пътуване от Флорида. Той каза пред CNN, че преди закусвалнята да отвори, феновете са били ограничени до посещение на ексклузивни станции за зареждане с компресор, обиколки на фабрики или посещение на Starbase на SpaceX. Закусвалнята е “по-земно“ и естествено“ място за “разговори с хора със сходни интереси“, каза той.

Тоу, който притежава пет автомобили Tesla, няколко сателитни интернет устройства Starlink, както и системи за зареждане Tesla powerwall и powerbank, каза, че вижда Мъск като един от малкото новатори в света.

Той каза, че оценява способността на Мъск да игнорира общественото мнение – дори до известна степен. “Забавно е, ако не друго“, каза Тоу, добавяйки, че това е пример за това как Мъск е “100% данни, 0% шум“.

Той също така се възхищава на скока на Мъск в политиката и на обещанието му да създаде собствена политическа партия след публичния скандал с Тръмп. Тоу нарече политическото начинание “доста впечатляващо“ и пример за това как Мъск избира “труден път“.

“(Мъск) ще измисли нещо, което всички казват, че не трябва да се прави, или всъщност е много трудно и... твърде скъпо“, каза Тоу. „Мъск някак си ще го направи, ще го измисли и след това някак си ще спечели пари от това.“

Група фенове наскоро подариха на Мъск благодарствени писма и компилационно видео като част от годишното събитие “X Takeover“ в Силициевата долина. Усилието започна като събитие за фенове на Tesla, но се превърна в честване на компаниите на Мъск.

Джон Стрингър, един от организаторите на събитието и президент на групата “Собственици на Tesla от Силициевата долина“, заяви пред CNN, че видеото е създадено заради начина, по който са били третирани Мъск и неговите компании.

“Вярвам в нещата, които той прави, защото те имат влияние и никой друг не оказва подобно влияние“, каза Стрингър, преди да добави, че Мъск е “най-великият ум на планетата“. “Той е тук и се опитва да помогне на света и да го направи по-добър“, каза Стрингър.

Главоболия и протести в квартала

Не всички са доволни от закусвалнята.

В съседна жилищна сграда има плакат с лицето на Мъск с думата “DOUCHE“ под него, който заема прозорец, обърнат към компресорите. Други съседи се оплакват, че прозорците им са напълно блокирани от гигантския филмов екран и увеличения трафик и шум.

Закусвалнята се е превърнала в магнит за протестиращи, които също са се насочили към шоурумите и фабриките на Tesla. Демонстрациите са в отговор на предишната роля на Мъск в администрацията на Тръмп и публичните му позиции по въпросите на имиграцията и транссексуалните.

Дори някои фенове на Tesla казаха, че макар да подкрепят Мъск, се надяват той да върне вниманието си към компаниите си.

Клиентът Патрик Ренър споделя, че е бил “много развълнуван“ да изпробва закусвалнята, когато е пристигнал в сивия си Model Y. Но когато го попитали как се чувства относно нахлуването на Мъск в политиката, Ренър каза, че макар Мъск “да може да прави много неща“ и да е “много умен“, той смята, че “Tesla се нуждае от него в момента“.